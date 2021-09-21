YÖK başkanı: Her 10 öğretim görevlisinden dokuzu iki doz aşılandı

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Yükseköğretim sistemimiz içerisinde öğretim elemanlarımızın yüzde 88,56’sı bugün itibariyle ikinci aşılarını olmuş vaziyettedir” dedi.

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İstanbul Valiliği’nde ‘2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Salgınla Mücadelede Tedbir ve Uygulamalar Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, YÖK Başkanı Özvar, İstanbul’daki üniversitelerin rektörleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

DHA’nın aktardığına göre toplantıda konuşan Özvar, şunları kaydetti: “Covid-19 kapsamında alınacak önlemler her bir üniversitemizin ilgili web sitesinde yayınlanmaktadır. YÖK olarak hazırladığımız kampüs ortamına yönelik uygulamalar rehberinde derslikler ve çalışma salonlarında virüse karşı alınacak tedbirler ortaya konulmuştur. Bunların arasında temizlik maske ve mesafe kurallarına uyulması, dersliklerin havalandırılması, ortak kullanım alanlarının temizlenmesi, sosyal aktivitelerin mümkün olduğunca açık havada sürdürülmesi, sınıflarda kapasite planlamanın yapılması, grup çalışmalarından kaçınılması, blok derslerin yapılmaması gibi tedbirler olacaktır.

Dersliklerde öğrencilerin mesafeye dikkat ederek oturması önemli kurallardan birisidir. Özellikle koro çalışmaları riski arttırır. Bu tür grup çalışmaları en az sayıda birey ile gerçekleştirilmelidir. Herhangi bir öğrencinin pozitif çıkması durumunda yakın takip yapılması önemlidir. Bir öğrencinin PCR testinin pozitif çıkması durumunda yönlendirmeler üniversitelerimiz tarafından yapılacaktır. HES kodu taramaları da yapılacaktır.”