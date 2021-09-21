Kılıçdaroğlu da ‘çözüm’de Meclis’i işaret etti, ‘muhatap olamayacaklar’ı sıraladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürt sorununun çözümünde PKK’yı muhatap almayacağını söyledi.

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürt sorununun çözümü için meşru organa ihtiyaç olduğunu belirterek “HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz” demişti.

HDP’nin eski eş başkanı Temelli “Demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır” karşılığını vermişti. HDP ise muhatabın Meclis olduğunu kaydetmişti.

halk.com.tr yazarı Fikret Bila’ya konuşan Kılıçdaroğlu, Temelli’nin sözleri için “Bizim için bu konuda tek adres var, o da Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Parlamento dışında bir adres yoktur. İmralı da Kandil de muhatabımız değildir” ifadesini kullandı.

‘Strateji yanlıştı’

Meclis’i ‘millet iradesinin Kabe’si’ diye tanımlayan CHP lideri, önemli konuların Meclis’te çözülmesi gerektiğini, kendisinin sadece HDP’ye değil tüm partilere çağrıda bulunduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu, geçen dönemlerde Meclis dışında çözüm aranmasının yanlış olduğunu, sürecin başarısız olduğunu belirterek “Çünkü adres yanlıştı. Starateji yanlıştı” dedi.

CHP lideri, Kürt sorununun çözümünde HDP’yi muhatap almasının gerekçelerinden şöyle bahsetti: “HDP meşru bir partidir. Vatandaştan oy alarak Meclis’e gelmiştir. Meclis’te grubu vardır. Meclis başkan vekilliği vardır ve sırası gelince Meclis’i HDP’li başkan vekili yönetmektedir. Bu bakımdan sorunların çözümünde muhataptır.”

‘Çözüm üniter yapıda olacak’

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Çözüm parlamentoda ve üniter yapı içinde olacaktır. Tanımlamak gerekirse, çerçeve elbette anayasanın ilk dört maddesidir. Vatanın bölünmezliği, üniter yapısı, bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri çerçeveyi oluşturur. Bütün sorunlar gibi bu sorun da bu çerçeve içinde çözülecektir.”