HDP’den ‘Muhatap İmralı’ sözüne ‘düzeltme’: Çözümün adresi TBMM

HDP, Van milletvekili Sezai Temelli’nin “Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır” sözleri üzerine peş peşe ‘düzeltme’ yaptı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kürt sorununun çözümü için meşru organa ihtiyaç olduğunu belirterek “HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz” demişti.

HDP’nin eski eş başkanı Temelli ise ‘Kürt sorununun çözümünde yegane muhatabın HDP olmadığını ancak partinin kolaylaştırıcı aktör rolü bulunduğunu’ ifade ederek “Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır” karşılığını vermişti.

Bu yanıtın kamuoyunda tepki çekmesi üzerine hem HDP’nin şimdiki eş başkanı Mithat Sancar hem de eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’tan açıklama geldi.

Yaklaşık beş yıldır tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla yazılı açıklama paylaşan Demirtaş şunları kaydetti: “Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak TBMM’dir. Tabii ki HDP, Kürt sorununun çözümünde tüm tarafların ve her kesimin, açık ve şeffaf katılımını, muhataplığını bilecek siyasi birikime ve deneyime sahiptir. Faydasız ve çoktan tükenmiş tartışmalar gündeme getirmek çözüme katkı sunmaz.”

1- Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak TBMM’dir. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) September 21, 2021

2- Tabii ki HDP, Kürt sorununun çözümünde tüm tarafların ve her kesimin, açık ve şeffaf katılımını, muhataplığını bilecek siyasi birikime ve deneyime sahiptir. Faydasız ve çoktan tükenmiş tartışmalar gündeme getirmek çözüme katkı sunmaz. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) September 21, 2021

‘Hiçbir aktör gözardı edilemez’

Mezopotamya Ajansı’na konuşan Sancar, CHP liderinin açıklamasını olumlu bulduklarını belirterek “Kalıcı bir barış istiyorsak, çok geniş toplumsal mutabakat ve meşruiyete ihtiyaç var. Çözümün adresi Meclis’tir, hiçbir aktör göz ardı edilemez” dedi.

HDP’li siyasetçi, Kürt sorununda başka aktörlerin de olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Bu aktörleri göz ardı ederek bütünlüklü yöntem oluşturmak gerçekçi yaklaşım değildir. Esasen Türkiye bu durumu geçmişte deneyimledi 2009’da, 2013-15 arasında. Bana sorarsanız İmralı’nın rolü tartışması çoktan aşılmış olması gereken bir meseledir. İmralı’nın da bu konuda bir rolü olacaktır. Bu rolde geçmişte zaten ayrıca hayata geçirilmiştir. (…) Şimdi İmralı ile HDP’nin rolünü karşı karşıya getirmek, Kürt sorununa bütünlüklü yaklaşımı zorlaştırıyor. Hatta Kürt sorununa bütünlüklü yaklaşım geliştirme imkanlarını büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. HDP kendi siyasi aktör rolünü ve toplumsal gücünü elbette hem muhataplık hem de çözüm için sonuna kadar kullanmaya hazırdır.”

Temelli’nin kişisel görüşüymüş

Temelli de söz konusu ifadesini ‘kişisel görüşü’ diye niteleyip partisini bağlamayacağını belirtti.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’a konuşan HDP’li vekil şunları kaydetti: “Yaptığım şey bir durum tespitiydi. Yoksa tabii mecliste demokratik zeminde çözüm arayışlarımız devam ediyor ve edecek. Öcalan’ın muhataplığı önemlidir. HDP elbette meşru muhataptır.”