Validebağ Korusu’na iş makinesi girdi

Bir halk korusu için mücadele ediyor! Tek başına ne kanun var ve kanun tanıyanlar…



Buraya not düşüyoruz. Bu abluka dağılacak. Ve sizler tarihin karanlık sayfalarında KORU DüŞMANI olarak kalacaksınız… #validebağadokunma #SabahBaskını #NotumOlsun #BirSeyYapmalı #unutmayacagim pic.twitter.com/z2PEu4xjF6