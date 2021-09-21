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Yaramazlara biraz batar!

Validebağ Korusu’na iş makinesi girdi

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan Validebağ Korusu’na bugün sabaha karşı belediye ekipleri girdi.

‘Validebağ Gönüllüleri’nin verdiği bilgiye göre Üsküdar Belediyesi’ne ait iş makinesi, kamyon ve işçiler bugün saat 05:00 sıralarında koruya girdi. Gönüllüler, belediyenin koruya kum döktüğünü belirtti.


Gönüllüler, Twitter’dan şunu yazdı: “Üsküdar Belediyesi sabahın 5’inde onlarca polis eşliğinde kepçe ve kamyonlarla koruya girdi. Molozlar ve kumlar döken işçilere Validebağ nöbetçileri direniyor. Hukukçu başkan Hilmi Türkmen polis eşliğinde hukuk ve doğa katliamı yapıyor!”

Bir videoda ise bir kamyondan moloz dökülmesi dikkat çekti.

Üsküdar Belediyesi, Twitter’dan konuya dair açıklamasında, “Koruya dökülen molozları temizliyoruz, moloz döküyorsunuz diyorlar. Bozulan yürüme yollarını doğal toprakla düzenliyoruz, yapamazsınız diyorlar” ifadesini kullandı.

Arbede çıktı

Öte yandan paylaşılan bir videoda, kum döken bir kamyonun arkasında arbede çıktığı görüldü.

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