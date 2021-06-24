Validebağ nöbeti devam: ‘Millet bahçesi’ planlarına durdurma kararı

CANAN COŞKUN

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan Validebağ Korusu’na yapılmak istenen projenin planlarına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Fotoğraflar: Diken

Validebağ Gönüllüleri birkaç gündür koruyu ‘ranta karşı koruyabilmek için’ için nöbet tutuyor. Bugünkü nöbete HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da katıldı. Nöbet kapsamında bir forum düzenlendi. Forumda korunun ‘koruma amaçlı bir nazım imar planına’ ihtiyacının olduğu vurgulandı.

Hızarla geldiler

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin temizlik çalışanları bugün sabah erken saatlerde ellerinde hızarla (odun kesmeye yarayan araç) Anadolu yakasının en büyük yeşil alanı Validebağ Korusu’na gitti.

Ancak Validebağ Gönüllüleri, belediye çalışanlarının koruya girmesine izin vermedi. Belediye çalışanları da bunun üzerine çöp toplama gerekçesiyle koruya girdi. Korunun derinliklerinde çöp toplanırken, sivil polisler ve belediye çalışanları da onların fotoğraflarını çekti.

‘Her gün bakım’

Gönüllüler, Üsküdar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileriyle görüşüldüğünü, bu kişilerin koruya her gün bakım yapılacağı bilgisini verdiğini söyledi. Gönüllüler çöp toplama faaliyetinin bahane olduğunu, koruya yapılması planlanan müdahalenin bir parçası olduğunu düşünüyor.

Müdahale 2014’te cami yapımıyla başladı

Validebağ Korusu, 1999 yılında ‘doğal SİT alanı’ olarak tescillendi. Koruda 120’nin üzerinde kuş türü, 30’un üzerinde kelebek çeşidi, çeşitli canlı ve böcek türleri, zengin bitki örtüsü, anıt ağaçlar ve meyve ağaçları bulunuyor. Validebağ Korusu kentin içindeki doğal bir yeşil alan aslında.

Koruya yönelik müdahaleler 2014 yılında başladı. İki yıllığına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen korunun çevresinde birçok cami olmasına karşın girişlerinden birine de cami yapıldı. Polisin sert müdahalelerde bulunduğu o günlerde caminin bir cemaatinin olmamasına karşın yapıldığı belirtilmişti. Buna karşın koru, gönüllülerin direnişi sayesinde korunmuş, herhangi bir proje hayata geçememişti.

Pandemi başında Üsküdar Belediyesi’ne devredildi

Koru için 2018 yılında ‘Millet Bahçesi projesi’ hazırlandı ancak bu proje de hayata geçmedi. Üsküdar Belediyesi Meclisi Mart 2020’de, yani salgının başında ‘olağanüstü’ gündemle toplandı ve mülkiyeti Hazine’ye ait olan korunun 261 bin metrekarelik bölümünü bakım ve onarım gerekçesiyle Üsküdar Belediyesi’ne tahsis etti.

Bu gelişmeden yaklaşık bir yıl sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Nisan’da Üsküdar’ı ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından Validebağ Korusu’nda Üsküdar Belediyesi’yle ‘Düzenleme ve Rehabilitasyon Projesi’ni hayata geçireceklerini duyurdu.

Yürütmeyi durdurma kararı

Koruya yapılması planlanan ‘millet bahçesi projesi’nin planlarının iptali istemiyle, bölge sakinleri ve gönüllüleri ile Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası İstanbul şubeleri dava açmıştı.

İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi dün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın dava konusu planlarıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar bugün duyuruldu.