İstanbul’da DEVA Partisi’nin binası kurşunlandı

İstanbul’da Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nin Arnavutköy ilçe başkanlığına yedi el ateş edildi.
Kimliği belirsiz şüpheli ya da şüpheliler, gece saat 03:00 sıralarında otomobille ilçe başkanlığının bulunduğu Fatih Caddesi’ne gitti.
Araçtan inen bir kişi, binaya ateş açtı. Kurşunlar camlara ve masalara isabet etti.
Arnavutköy Deva Partisi İlçe Başkanı Fatih Karabalık, “Şu anda emniyet ekiplerimiz burada. Kimliği belirsiz kişiler tarafından milletin iradesine ilçe binamıza silahlı saldırı gerçekleşti” dedi.