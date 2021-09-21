Halayın bedeli: Düğünde oynayarak çekim yapan kameraman tazminat ödeyecek

Kayseri’de düğün çekimi yapan bir kameraman, çekim sırasında oynamasından kaynaklı kayıt edilen hareketli görüntüler nedeniyle açılan davayı kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Kayseri’de yaşayan Avukat Ali Kızılay, 2019 yılının haziran ayında gerçekleşen düğününde çekim yapması için bir salonla anlaştı. Düğün salonunun çekime gönderdiği kameramanın kendini müziğin ritmine kaptırması nedeniyle düğün görüntüleri sarsıntılı çıkınca taraflar mahkemelik oldu.

Bilirkişi tarafından incelenen görüntülerde, düğün sahibine ayıplı hizmet verildiği gerekçesi ile çekim yapan iş yerinin düğün sahibine maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

‘Şoke olduk’

Düğünlerinin neredeyse tamamının hareketli bir şekilde çekildiği için mağdur olduklarını söyleyen Avukat Ali Kızılay, şöyle konuştu: “Düğünden bir ay sonra salonun anlaşmalı olduğu çekimleri yapan işletme ile görüşmeye gittik. Bize düğün videosunu izlettiler ve belli başlı yerlerde hareketli çekimler olduğunu gördük orada. Oradaki şahıs bu çekimlerin sadece bir kısmında olduğunu, bunları düzelterek teslim edeceklerini söyledi. Sonrasında bize teslim edilen video kaydında da aslında düğünün tamamının bu şekilde çekildiğini gördük ve şoke olduk.”