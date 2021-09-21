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Yaramazlara biraz batar!

DSÖ’den aşı karşıtlarına: Sosyal medyaya inanmayın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Covid-19 aşısına karşı çıkan insanların sosyal medya yerine güvenilir kaynaklardan bilgi alması gerektiğini vurgulayarak “Salgın nedeniyle ölenlerin yüzde 99’u aşısını yaptırmayanlar” dedi.

Fotoğraf: DHA

Covid-19 aşılarıyla ilgili özellikle sosyal medyada çıkan haberlerden birçok kişinin endişelendiğini belirten Harris, aşılarla ilgili en sağlıklı bilgilerin güvenilir kaynaklardan edinilmesi gerektiğinin altını çizdi.


DSÖ sözcüsü şunları kaydetti: Aşılarla ilgili sosyal medyadaki şeyleri dinlemeyin. Güvenilir kaynaklara başvurun. Öğrenmek için mutlaka sorularınızı sorun. Evet, ama aynı zamanda aşınızı olun. Bir aşıya erişimin varsa bu dünyadaki şanslı insanlardan birisiniz. Bunun harika bir hediye olduğunu anlayın. Hala bu ayrıcalığa sahip olmayan o kadar çok insan var ki.

Aşıların, hastaneye yatışları, ağır hastalıkları ve ölümü önlemek için tasarlandıklarını belirten Harris şöyle devam etti: “Dolayısıyla bunu çok iyi yapıyorlar. Nüfusa baktığımızda, ne yazık ki hastanede yatanların, daha da üzücü bir şekilde ölenlerin, aşı kapsamı çok yüksek olan ülkelerde bile büyük çoğunluğu yüzde 99’u aşısız.”

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