TTB’nin uyarısı da hiçe sayıldı: Valilik izniyle PCR testsiz miting

MESUDE ERŞAN

Aşı karşıtları yarın İstanbul’un Maltepe ilçesindeki mitinge, farklı illerden otobüslerle, PCR testi aranmadan taşınacak. Valiliğin İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının ilgili genelge ve rehberlerine uyulması kaydıyla izin vermesine rağmen, aşı karşıtları sosyal medya hesapları üzerinden aşı kartı ve PCR olmadan otobüslere binileceğini vaat etmeye devam ediyor.

TTB, İçişleri’ni uyardı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) de sosyal medyada ve yazılı basında çağrıları yer alan, Türkiye’nin yedi bölgesinden aşısız ve PCR testi olmaksızın katılanabileceği söylenen mitingle ilgili dün (9 Eylül) İçişleri Bakanlığı’na bir uyarı yazısı yazdı. Yazıda toplumu yanlış bilgilendiren, bilim dışı açıklamalar yapan bir grubun yapacağı bu etkinliğin, toplum sağlığı için ciddi riskler barındırdığının altı çizildi. TTB’nin duyurmadığı söz konusu yazışmadan, aşı karşıtlarının haberdar olması ve bazı hesaplardan eleştirmesi dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı’nın 6 Eylül’de uygulanmaya başlanan ilgili genelgesi uyarınca, aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştireceği şehirler arası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulundurması gerekiyor. Aynı genelge uyarınca, yine aşı olmayan kişilerin konser, sinema ve tiyatro gibi toplu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu bulunuyor.

‘İl emniyetin haberi var, durdurulmayacağız’

‘Plandemi Mücadele Hareketi’ adlı hesaptan yapılan çağrı, PCR’siz seyahati duyuranlardan sadece biri. Otobüslerin, miting için İstanbul Valiliği’ne başvuran Anadolu Birliği Partisi Başkanı Bedri Yalçın tarafından organize edildiği söylenen paylaşımda, şu iddialar yer aldı: “Bedri Bey ile şimdi telefonda görüştüm. Bizler onlara kimlerin geleceği bilgisini içeren listeleri attık. Şu an listedeki kişilere geri dönüş yapılmaktadır. Otobüsün saat kaçta, nereden kalkacağı, ücreti vs. konularında listedeki kişilere bilgi verilmektedir. İl emniyet müdürlerine de bilgi verilmiş. PCR ve aşı olmadan herkes otobüse binecek ve Maltepe’deki miting alanına gelene kadar durdurulmayacak.”

Aşı karşıtları miting izinlerini almadan haftalardır özellikle sosyal medya üzerinden ‘Büyük Uyanış Mitingi’ne çağrı yapıyor. Bedri Yalçın’ın imzasıyla ilk başvuru Maltepe kaymakamlığına 28 Ağustos’ta yapıldı. Kaymakamlık pandemi koşulları nedeniyle uygun görmedi. Bunun üzerine 8 Eylül’de bu kez, valiliğe gidildi. İzin talebi dilekçesinde mitingin adı ‘Anayasayı Koruma İnsiyatifi Biraraya Geliyor’ olarak belirtildi. Başvurunun üzerinden 24 saat geçmeden valilikten, ilgili genelge ve rehberlere uyulması kaydıyla ‘jet’ izin çıktı.

Anadolu Birliği Partisi mitinge katılanlar için yedi ayrı bölgeden otobüs seferleri organize ediyor.