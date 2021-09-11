Aşı karşıtları: Pandemiyi anlamak İlluminati’den geçiyor

TUNCA ÖĞRETEN
Aşı karşıtları İstanbul’un Maltepe Meydanı’ndaki mitingde buluştu. Diken, yüzlerce kişinin katıldığı, gazeteci yazarlar Abdurrahman Dilipak ve Hamza Yardımcıoğlu’nun konuşma yaptığı mitingi takip etti, aşı karşıtlarıyla konuştu.
Yaramazlara biraz batar!
TUNCA ÖĞRETEN
Aşı karşıtları İstanbul’un Maltepe Meydanı’ndaki mitingde buluştu. Diken, yüzlerce kişinin katıldığı, gazeteci yazarlar Abdurrahman Dilipak ve Hamza Yardımcıoğlu’nun konuşma yaptığı mitingi takip etti, aşı karşıtlarıyla konuştu.
Twitter otomatik paylaşım yapan bot hesapları ifşa edecek. Kısıtlı bir grupla test edilen özelliğin yakın bir zaman içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV) verilerine göre 2021 yılının başından bugüne güvenlik güçlerine ve kamu kurumlarına ait araçların çarpması sonucu dört çocuk hayatını kaybetti.
Danimarka’da yüzde 80’i aşan yüksek aşılama oranı, ülkenin 548 gün sonra tüm yerel Covid-19 kısıtlamalarını kaldıran ilk AB ülkelerinden biri olmasını sağladı.
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