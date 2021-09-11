Diken

Yaramazlara biraz batar!

Aşı karşıtları: Pandemiyi anlamak İlluminati’den geçiyor

TUNCA ÖĞRETEN

@tuncaogreten


Aşı karşıtları İstanbul’un Maltepe Meydanı’ndaki mitingde buluştu. Diken, yüzlerce kişinin katıldığı, gazeteci yazarlar Abdurrahman Dilipak ve Hamza Yardımcıoğlu’nun konuşma yaptığı mitingi takip etti, aşı karşıtlarıyla konuştu.

Aşı karşıtları Maltepe’de buluştu

Aşı karşıtı mitinge 100 binden fazla katılım bekleniyormuş

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