Aşı karşıtı mitinge 100 binden fazla katılım bekleniyormuş

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, aşı karşıtı miting için 50 şehirden otobüs kaldırdıklarını ve 100 binden fazla katılım beklediklerini söyledi.

Aşı karşıtlarının mitingi bugün İstanbul’un Maltepe ilçesinde valilik izniyle yapılacak. Genelgeye rağmen, otobüsle gelecekler için negatif test sonucu ibraz etme şartı yok.

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, aşı karşıtı miting öncesi Dilipak’la konuştu.

Alçı, Dilipak’ın açıklamalarına yer verdiği yazısında şunları kaydetti: “Dilipak çok iddialı konuşuyor: ‘Biz bu iş için yola çıktığımızda en fazla 10 bin kişi gelir diye hesap ediyorduk Nagehan Hanım. Ama toplum olarak hepimizin şuur altında birikmiş sorular var. İnsanlar büyük ilgi gösteriyor. Bakın 50 şehirden otobüsler kaldırıyoruz.’

‘‘Kaç kişi bekliyorsunuz?‘ diye sordum. ‘100 binden fazla‘ cevabını verdi. Ben hiç zannetmiyorum ama 10 bin kişi bile gelse bu bir çılgınlık! Bu arada mitinge 17 siyasi parti katılıyormuş. Vitrinde Anadolu Birliği Partisi var ama diğerlerini bugün görecekmişiz. Hüdapar, Yeniden Refah ve Saadet Partisi’nden katılacaklar varmış ama sahneye çıkmayabilirlermiş. Başka bomba ayrıntılar da var ama off-the-record olduğu için yazamıyorum.“