Aşı karşıtları Maltepe’de buluştu

MESUDE ERŞAN

Aşı karşıtlarının, valiliğin verdiği izinle İstanbul’un Maltepe ilçesinde düzenlediği miting başladı. Anadolu Birliği Partisi’nin resmi izinlerini aldığı ve farklı bölgelerden katılımcıları otobüslerle taşıdığı miting alanı saat 14:00’ten itibaren dolmaya başladı. Mitinge yaklaşık üç bin kişinin katıldığı söyleniyor.

Fotoğraflar: Diken

Valiliğin, İçişleri ve sağlık bakanlıklarının ilgili genelge ve rehberlerine uyulması kaydıyla izin vermesine rağmen, aşı karşıtları organizasyonun söz verdiği gibi PCR test sonucu veya aşı kartları olmadan otobüslerle getirildi.

‘Büyük Uyanış’ adını verdikleri mitingin toplanma alanına girişler tek noktadan, HES kodu sorgulanmadan yapıldı. Katılımcılar alana maske takarak girdi, birçoğu daha sonra maskelerini çıkardı. Miting alanına gelenler, “Bilim kurulu değil politbüro”, “Sağlık Bakanlığı aşı pazarlama ofisi değil”, “Türk milleti aşı kobayı yapılamaz” yazılı dövizler taşıdı. ‘Koca istifa’ sloganları attı. Alanda maske ve mesafe önlemlerine dikkat edilmesi için anons yapıldı.

Miting alanında 14 küçük çaplı siyasi partiden temsilcilerin bulunduğu kaydedildi.

Mitingde, gazeteci-yazarlar Abdurrahman Dilipak, Hamza Yardımcıoğlu, araştırmacı yazar Erkan Trükten, doktor Bilgehan Bilge, sanatçı Bora Gencer, yazar Sema Maraşlı, avukat Zafer Ege, aktivist Cemil Can konuşma yaptı.

Öte yandan, mitingi organize eden Anadolu Birliği Partisi izin talep ettikleri dilekçelerinde mitingin adını, sosyal medyada çağrısı yapılan yapılan ‘Büyük Uyanış Mitingi’ olarak değil, ‘Anayasayı Koruma İnsiyatifi Bir Araya Geliyor’ olarak bildirilmişti.

Maltepe Kaymakamlığı’nın izin vermemesi üzerine başvurdukları valilikten izin alabilmişlerdi.