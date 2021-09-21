Altı parti parlamenter sistem için yeniden masada

Muhalefetteki altı parti, başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçiş adına ortak bir metin oluşturmak için ikinci kez bir araya geldi.

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Halk TV’nin yayın yönetmeni Suat Toktaş’ın haberine göre ilki Ankara’da yapılan toplantının ikinci ayağı dün akşam İstanbul’da yapıldı.

Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Mustafa Yeneroğlu, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün katıldı.

Toplantıya dair bilgi veren kaynaklar, toplantının düzenlenmesini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun istediğini belirtti. Kaynaklar, toplantıların devam edeceğini, parlamenter sistem önerisinin görüşüldüğünü kaydetti.

Toplantıya katılan bir siyasetçi de ortak metnin oluşturulmasının ardından genel başkanlar tarafından açıklanacağını ifade etti.

Diğer partiler gibi ‘millet ittifakı’nda yer almayan Gelecek ve DEVA partililer ise amaçlarının ittifak arayışı olmadığını vurguladı.