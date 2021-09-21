“Kılıçdaroğlu, olmayan bir sorunu varmış gibi sunarak HDP’yle sürdürdüğü yasak ilişkiyi ve ahlaksız ortaklığı resmileştirme, kaldı ki meşrulaştırma arayışına girmiştir” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye’de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur” ifadesini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Bay Kemal ve İttifakları’ belgeselinde Kürt sorununun çözümü için meşru organa ihtiyaç olduğunu belirterek “HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz” demişti.

Bahçeli’nin bugün yayınladığı yazılı açıklamasından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*CHP ile HDP arasındaki danışıklı dövüş irtibatlar, kamuoyunu sinsi bir plan dahilinde ikna çabaları ve bu sürece İYİ Parti’nin kurnazca ve gözcü sıfatıyla dahil olma hevesi uyanık şuur sahibi hiçbir insanımızın dikkatinden kaçmamıştır.

*CHP ile HDP, yedek kulübesinde ısındırılan İYİ Parti’yle birlikte küresel emperyalizmin dümen suyuna girmişler, bayatlamış bir senaryo kapsamında Kandil’den İmralı’ya kadar adı konulmamış bir müzakere köprüsü kurmuşlardır.

*CHP, vatanın her rengine, her değerine, bizatihi vatanının kendisine karşıdır.

Ne olmuştu?

HDP’nin eski eş başkanı Sezai Temelli, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına “Demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır” karşılığını vermişti. HDP ise muhatabın Meclis olduğunu kaydetmişti.

halk.com.tr yazarı Fikret Bila’ya konuşan Kılıçdaroğlu, Temelli’nin sözleri için “Bizim için bu konuda tek adres var, o da Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Parlamento dışında bir adres yoktur. İmralı da Kandil de muhatabımız değildir” ifadesini kullanmıştı.

HDP de, Van milletvekili Temelli’nin “Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır” sözleri üzerine peş peşe ‘düzeltme’ yaptı.

Yaklaşık beş yıldır tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla yazılı açıklama paylaşan Demirtaş şunları kaydetti: “Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak TBMM’dir. Tabii ki HDP, Kürt sorununun çözümünde tüm tarafların ve her kesimin, açık ve şeffaf katılımını, muhataplığını bilecek siyasi birikime ve deneyime sahiptir. Faydasız ve çoktan tükenmiş tartışmalar gündeme getirmek çözüme katkı sunmaz.”

Mezopotamya Ajansı’na konuşan Sancar, CHP liderinin açıklamasını olumlu bulduklarını belirterek “Kalıcı bir barış istiyorsak, çok geniş toplumsal mutabakat ve meşruiyete ihtiyaç var. Çözümün adresi Meclis’tir, hiçbir aktör göz ardı edilemez” dedi.