Almanya’nın prestijli ödülü BioNTech’in arkasındaki üç isme

Almanya’da tıp dünyasının önemli ödüllerinden kabul edilen ‘Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter‘ ödülü Covid-19 aşısını geliştiren Dr. Özlem Türeci, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Katalin Kariko’ya verildi.

Fotoğraf: Diken

BioNTech’in kurucu ortakları Şahin ve Türeci ve şirketin ikinci başkanı Macar asıllı Kariko, 120 bin avro değerindeki ödülü 14 Mart 2022’de Frankfurt’ta düzenlenecek törenle alacak.

Paul Ehrlich Vakfı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şahin, Türeci ve Kariko, mRNA’nın hastalığı önleme ve tedavi etme amaçlı geliştirilmesindeki vizyonları ve azimleri nedeniyle ödüle layık görüldü.”

Açıklamada ayrıca şu değerlendirme yer aldı: “Üç ödül sahibi, önleyici ve tedavi edici amaçlar için mRNA’nın (mRNA) geliştirilmesindeki başarılarından dolayı onurlandırılıyor. Tıbbın bazı alanlarında köklü bir değişiklik başlatması muhtemel bir teknoloji platformu oluşturdular.”