Bilime saygı: mRNA’nın mucidinin dev portresi yapıldı

Covid-19 salgınıyla mücadelede en etkili araçlardan mRNA aşılarının önünü açan teknolojinin mucidi, Macar bilim insanı Katalin Kariko’nun dev bir mural portresi yapılıyor.

Fotoğraflar: Reuters

BioNTech ve Moderna aşılarının yapımında kullanılan mRNA tekniğini meslektaşı Drew Weissman ile birlikte geliştiren Kariko ödüllü bir biyokimyacı.

BioNtech’in kıdemli başkan yardımcısı Kariko’nun başarısı, Budapeşte şehir merkezinde yapılan bir mural çalışmasıyla kutlanıyor.

12 günlük çalışma sonucu tamamlanmak üzere olan portreye son dokunuş olarak ‘Geleceği Macarlar yazıyor’ ifadesi eklenecek.

Kariko beş katlı bir binanın duvarına yapılan portresinin haberini Twitter hesabından paylaşarak “Sürpriz oldu, büyük bir sürpriz” yazdı.

Budapeşte sakinleri de Kariko’nun gülümsemesini şehirde görmekten memnun. Reuters’a konuşan Emilia Kozma “Büyük şeyler başarmış müthiş bir karakter. Umuyoruz ki Nobel de kazanacak. Onunla gurur duyuyoruz” dedi.