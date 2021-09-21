Erdoğan: Paris İklim Anlaşması’nı gelecek ay meclise sunmayı planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Paris İklim Anlaşması’nı, yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde, önümüzdeki ay Meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz” dedi.
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Yaramazlara biraz batar!
CHP’li Açıkel, ”Çılgın projeler peşinde koşan AKP, milyonlarca öğrencimizi ve aileleri en temel ihtiyaç olan barınma olanaklarından yoksun bıraktı” dedi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) Türkiye’ye getirdiği sahte lösemi ilaç davası iki yıldır hala sonuçlanmadı. İlaçların Türkiye’de kaç kişiye verildiği ise bilinmiyor.
Üniversite öğrencileri yüksek kira ve yetersiz devlet yurdu sayısı nedeniyle barınma sorunu yaşarken Ordu Valiliği kalacak yeri olmayan öğrencileri otellere yerleştirdiğini duyurdu.
Piyasalarda sakin bir yaz mevsimi geçirdik, hatta beklentim olan dolar kurunun minik rekorlar kırmasını, yani 8,40-9,00 bandında gezinmesini, dahi yaşamadık. Ancak 23 Eylül itibarıyla yaz bitiyor ve sonbahara başlıyoruz; haliyle rüzgâr hızı da sertleşmeye başlıyor…
Son 20 yılın en çetin iktisadi kışı yaşanacak…
ABD merkezli insan hakları kuruluşu Freedom House’un 2021 yılı raporunda, Türkiye yine internetin özgür olmadığı ülkeler arasında yer aldı.