Erdoğan: Paris İklim Anlaşması’nı gelecek ay meclise sunmayı planlıyoruz

Piyasalarda sakin bir yaz mevsimi geçirdik, hatta beklentim olan dolar kurunun minik rekorlar kırmasını, yani 8,40-9,00 bandında gezinmesini, dahi yaşamadık. Ancak 23 Eylül itibarıyla yaz bitiyor ve sonbahara başlıyoruz; haliyle rüzgâr hızı da sertleşmeye başlıyor…

Son 20 yılın en çetin iktisadi kışı yaşanacak…