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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Paris İklim Anlaşması’nı gelecek ay meclise sunmayı planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Paris İklim Anlaşması’nı, yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde, önümüzdeki ay Meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz” dedi.

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