İklim hedefi için yeterli düzenlemeyi tek bir ülke hayata geçirdi

Birleşmiş Milletler’in (BM)İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenleyeceği Cop26 zirvesine haftalar kala yapılan bir araştırma, küresel ısınmanın 1,5 santigrat derecelik ısınma seviyesini geçmemesi hedefi için yalnızca Gambiya’nın yeterli önlemleri aldığını ortaya koydu.

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Bağımsız araştırma grubu ‘Climate Action Tracker’ tarafından yapılan analiz, 1,5 santigrat derece hedefini tutturma konusunda ilerlemelerin mayıs ayından bu yana durduğunu ve yeterli önlem alan tek ülkenin Gambiya’nın olduğunu söylüyor.

Analize göre bu hedefle ilgili iklim politikalarına sahip tek gelişmiş ülkenin Britanya olduğu vurgulansa da buna karşın somut adımların atılmadığı uyarısı da yapıldı.

Çalışmaya katılan Almanya’daki NewClimate Institute kurucu ortağı Prof. Dr. Niklas Höhne şunları söyledi: “Son birkaç ayda çok az düzeyde önlemlerin hayata geçirilmesi içler acısı. Olmak istediğimiz yer ile bulunduğumuz yer arasındaki fark çok büyük. Şu anda masada olan tüm taahhütleri ve hedefleri göz önünde bulundurduğumuzda, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını zar zor stabilize edebileceğiz gibi görünüyor. Paris Anlaşması ile uyumlu hareket etmek için 2030 yılına kadar küresel emisyonları yarıya indirmemiz gerekecek.”

Araştırmacılar, 2021’in ilk yarısında düzenlenen önemli iklim zirveleri sırasında sera gazı emisyonlarını azaltmak için bir dizi yeni taahhüt ortaya konsa bile ilerlemenin şu an yavaşladığını bildirdi.

Bu analizde yer alan verilere göre ülkelerin dörtte üçü şu anda 1, 5 santigrat derece hedefine ulaşmak için çok yetersiz ilerleme kaydediyor.

Küresel emisyonların yaklaşık yarısını oluşturan ve aralarında Türkiye, Hindistan, Çin, Suudi Arabistan gibi bazı ülkelerin bulunduğu grubun ise henüz emisyonlarını nasıl azaltacaklarına dair yeni bir plan sunmadıkları ortaya kondu.

Buna ek olarak, yeni iklim planları ile öne çıkan ülkelerin birçoğunun bunları uygulama anlamında kararlılıklarının anlamlı şekilde düştüğü belirtildi. Bu ülkeler arasında Avustralya, Meksika, Brezilya, Singapur, Rusya, Endonezya, Yeni Zelanda, İsviçre ve Vietnam bulunuyor.

Araştırma merkezi Climate Analytics’in kurucusu Dr. Bill Hare, bu verilere bakarak daha acil eylemde bulunulmadığı sürece iklim hedeflerine ulaşmanın ‘imkansız’ olacağını söyledi.

Hare, BM’nin ‘kırmızı kod’ veren raporuna atıf yaparak hükümetlere çağrı yaptı.

BM, ‘Hedef ulaşılmaz olacak’ demişti

BM bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), açıkladığı yeni raporda iklim değişikliğinin ‘yaygınlaştığı, hızlandığı ve yoğunlaştığı’ uyarısında bulunmuştu.

66 ülkeden 234 bilim insanının beş yıllık çalışmayla hazırladığı altıncı raporda küresel ısınmayla birlikte sıcak hava dalgalarının artacağı, sıcak mevsimlerin uzayacağı, soğuk mevsimlerin ise kısalacağı vurgulanmıştı. Ayrıca sera gazı emisyonlarının bu şekilde devam etmesi halinde on yıldan biraz uzun bir süre içinde önemli bir sıcaklık sınırının kırılabileceği öngörülmüştü.

Gelecek on yıllarda 1,5 santigrat derecelik küresel ısınma seviyesini geçme ihtimaline ilişkin yeni tahminler sunan raporda, “İklim değişikliğinde ani, hızlı ve büyük ölçekli azalmalar olmadıkça, sera gazı emisyonlarını, ısınmayı 1,5 santigrat derece, hatta 2 santigrat dereceye kadar sınırlama hedefi ulaşılmaz olacaktır” denmişti.