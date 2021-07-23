İklim değişikliği 50 yılda 1 milyona yakın can kaybına neden oldu

Birleşmiş Milletler (BM) iklim değişikliğinin etkileriyle ilgili çarpıcı bir rapor yayınladı. Rapora göre son 50 yılda, iklim değişiklerine bağlı olarak artan kuraklık, fırtına, sel ve aşırı sıcaklar yüzünden dünya genelinde 1 milyonun üzerinde kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Veriler, BM’ye bağlı Dünya Meteroloji Teşkilatı’na (WMO) ait.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, 1970 ile 2019 yılları arasında dünya genelinde 650 bin kişinin kuraklık nedeniyle öldüğünü söyledi. Fırtınalar nedeniyle 580 bin, sel felaketlerinde yaklaşık 59 bin kişi yaşamımı yitirdi. Mevsim normalleri dışındaki sıcaklıkların etkisiyle hayatını kaybeden insan sayısı ise 56 bin.

En büyük zararı fırtınalar verdi

Bu zaman aralığında ekonomik açıdan en fazla zarar veren doğal afetler listesinin ilk sırasında fırtınalar var. Fırtınaların yarattığı ekonomik hasarın 521 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.



İkinci sırada ise Türkiye’de de son dönemde sık sık görülen sel ve su baskınları yer alıyor. Sel ve su baskınlarının ekonomik maliyeti ise 114 milyar dolara yakın.