OECD enflasyon tahminini yükseltti

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), Türkiye için sene sonu manşet enflasyon tahminini yüzde 16’dan yüzde 17,8’e yükseltti.

Fotoğraf: Reuters

OECD, 2022 enflasyon beklentisini de yüzde 12,8’den 15,7’e çıkardı.

İktidarın önümüzdeki üç yıla ilişkin ekonomik tahminleri içeren Orta Vadeli Program’da (OVP) yıl sonu enflasyon 16,2 olarak öngörülmüştü.

Merkez Bankası’nın (MB) son enflasyon raporundaki yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 14,1 düzeyindeydi.

Büyüme tahminleri

OECD, Türkiye’nin büyüme tahminine ilişkin verilerini de revize etti.

Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 5,7’den yüzde 8,4’e çıkardı. 2022 için büyüme tahmini ise yüzde 3,4’ten 3,1’e çekildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini bu ay yayınladığı raporla 7,9’dan yüzde 9,2’ye, Moody’s ise yüzde 5’ten yüzde 6’ya çıkarmıştı.