Hükümetle MB’nin enflasyon tahminleri arasında belirgin fark

Orta Vadeli Program’da 2021 yıl sonu ve 2022 için belirtilen tüketici enflasyonunu rakamları Merkez Bankası’nın (MB) yayınladığı son enflasyon raporunda yer alan tahminlerle belirgin farklılıklar gösterdi.

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Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritası niteliğindeki 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’a göre 2021 sonunda tüketici enflasyonunun yüzde 16,2 olması bekleniyor.

Merkez Bankası son yayımladığı enflasyon raporunda yıl sonunda enflasyon hedefi ise yüzde 14,1 olarak öngörmüştü. Merkez seneye yüzde 5 hedefiyle başlasa da daha sonra rakamı önce 9,4’e sonra 12,2’ye ardından da 14,1’e yükseltmişti.

Programda 2022 yıl sonunu için enflasyon hedefi yüzde 9,8.

Merkez ise 2022 yılının sonu için yüzde 7,8 hedefi koymuştu.

Orta Vadeli Program’da ortalama dolar/TL beklentileri de şekillendi. Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerinden yapılan hesaplamalara göre, bu yılın ortalama dolar kuru 8,30. Bu ortalamaya ulaşılması için yılın geri kalanında dolar kurunun 8,80 bandında seyretmesi gerekiyor.

OVP’ye göre, dolar/TL 2022’de ortalama 9,27, 2023’te ise 9,77, 2024’te ise 10,27 olacak.

Merkez Bankası’nın son katılımcı anketinde ise yıl son dolar/TL beklentisi 8,94 olmuştu. Aynı ankette 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 9,37.