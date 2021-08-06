Dolar/TL’de beklenti yıl sonu için düştü, 12 ay sonrası için yükseldi

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi beklentisi yüzde 16,30 oldu. Dolar/TL beklentisi ise 8,94.
Merkez Bankası anketi reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 55 katılımcıyla düzenliyor.
Ağustos ayına ilişkin beklenti anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15,64’ten yüzde 16,3’e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 12,62’den 12,48’e düşerken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 10,43’ten yüzde 10,52’ye çıktı.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,99’dan 8,94’e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 9,37’ye çıktı.
Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021 büyüme beklentisi yüzde 5,8’den yüzde 6’ya yükselirken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 4’te sabit kaldı.
Cari ay sonu MB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi ve MB’nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu beklentisi de yüzde 19 olarak kayıtlara geçti.