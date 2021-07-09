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Yaramazlara biraz batar!

MB anketi: Enflasyon ve dolar beklentisi daha da kötüleşti

Merkez Bankası 2021 yılı temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayınladı. Ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 15,64’e yükseldi. Yıl sonu dolar/TL beklentisi de 8,99’a çıktı.

Fotoğraf: AA

Anket sonuçları bu yılın başından beri devam eden enflasyon beklentilerindeki yükseliş eğiliminin temmuz ayında da devam ettiğini gösterdi.


Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 14,46 olarak açıklanmıştı.

Elektrik ve doğalgaz zamlarının etkisiyle enflasyonun önümüzdeki aylarda daha da yükselmesi bekleniyor.

Dolar/TL beklentisi 8,99 oldu

Enflasyon beklentisiyle birlikte dolar/TL beklentilerindeki yükseliş de devam etti.

Bir önceki anket döneminde 8,95 olan dolar/TL yıl sonu beklentisi, temmuz anketinde 8,99 oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9,23 iken, bu anket döneminde 9,34 olarak çıktı.

2021 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,9 iken bu anket döneminde yüzde 5,8.

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Pandemi ile beraber müthiş bir dijitalleşme merakı sardı insanları… Mesleklerde de aynı terane… Makineler üzerimizdeki adele gücünü hafifletse de, otomasyon sistemleri tek düze/seri üretim işleri üstlense de, bilgisayarlar en karmaşık hesaplamaları halletseler bile, o insani gereklilik iyice kıymetli olacak belli ki ileride.