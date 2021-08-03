Dolardan agresif dönüş

Enflasyon verileri sonrası 8,28’e kadar çekilen kur, kapanışa doğru yaptığı hareketle 8,44’i gördü.

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Dolar, geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) verdiği güvercin mesajlar ve faiz indirimi kaygısının azalması sonrası gün içinde 8,28’e kadar çekilmişti.

Ancak kur 8,30 seviyesinden başlaya yoğun alıcı bloğunun etkisiyle kapanışa doğru hızla tırmanışa geçti.

8,44’e kadar yükselen dolar günü 8,42’den kapattı.

Avro da 9,85’e kadar geriledikten sonra 10,02’ye döndü.

Avro ise günü ise 9,98’den tamamladı.



Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı verileri göre yıllık enflasyon yüzde 18,95’le 26 ayın zirvesine çıktı. Rakam sonrası enflasyon ile reel faiz arasındaki makas da kapandı ve fark 1,47’den yüzde 0,05’e düştü. Aradaki makas daha önce Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapabileceği yönünde kaygılar doğruluyor ve özellikle siyasilerin açıklamalarıyla da birleşince dolar/TL’de yukarı yönlü sert hareketlere neden oluyordu.