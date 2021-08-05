Erdoğan: Ağustos kırılma noktası, faizlerde düşüşe geçiyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ağustos ayının kırılma noktası olduğunu ve enflasyonda düşüşün görüleceğini belirterek, bununla birlikte faizlerde de düşüşe geçileceğini söyledi.

Dün akşam A Haber-ATV ortak yayınına çıkan Erdoğan “Ağustos ile birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz ama bunun oranı ne olur? Şu anda bulunduğumuzun bir defa çok çok altında olur… Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Zira faiz oranlarında da bir defa düşüşe geçiyoruz ve yüksek faiz yok” dedi.

Yüksek faizin yüksek enflasyonu getirdiği yönündeki düşüncesini tekrar eden Erdoğan, “Ama düşük faiz de düşük enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır ve ağustos ayı ile beraber de artık düşük enflasyona inşallah geçeceğiz” diye konuştu.

Uzmanlar, Erdoğan’ın faiz-enflasyon ilişkisine dair görüşlerinin ekonomi doktrinine ters olduğunu belirtiyor.

Tüketici enflasyonu TL’de birikimli değer kaybı ve salgın tedbirlerin azaltılmasının da etkisiyle temmuz ayında yüzde 18,95 ile beklentilerin üzerinde artarak iki yılın zirvesine ulaştı ve yüzde 19’luk politika faizine yaklaştı.

Ayrıca öncü göstergelere bakıldığında büyüme eğiliminin sürdüğünü belirten Erdoğan, ikinci çeyrekte yüzde 20 civarında büyüme olacağını belirterek, “Bu yıl yüzde 7’nin üzerinde bir büyümeyi yakalayacağız, şu anda bu kendini gösteriyor” dedi.

Faizlerin düşürülmesi yönündeki isteğini sık sık dile getiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son olarak haziran başında MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na “Faizleri düşürmemiz şart” dediğini söylemişti.