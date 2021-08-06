Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fitch: Faizin enflasyonun altında kalması dolara ilgiyi artırır

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, reel faizin enflasyonun altında kalması durumunda dolara ilginin daha da artacağını ve TL’deki değer kaybının hızlanabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Temmuz ayında açıklanan yıllık yüzde 18,95’lik enflasyon Merkez Bankası’nın yüzde 19’luk politika faizinin sınırına dayanırken mevduatların üç aylık ortalama reel faizi de negatif bölgeye geçmeye doğru ilerliyor.


Fitch Ratings Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bankacılık Direktörü Ahmet Kılınç, Bloomberg HT’ye yaptığı açıklamadı, “Türk lirasına olan güvenin zayıflaması ve mevduat sahiplerinin kur oynaklığından elde edebilecekleri kazançlara yönelmesiyle dolarizasyon daha da artabilir” dedi.

Türkiye’de bankacılık sektöründe dolarizasyonun yüzde 55 ile zaten yüksek olduğunu ve son yıllarda da keskin bir şekilde yükseldiğini dile getiren Kılınç, şöyle devam etti: “Piyasa oynaklığı ve Türk lirasının değer kaybetmesi Türk bankalarının refinansman riskini yükseltiyor. Çünkü bankacılık sektörünün toplam fonlamasının beşte birini oluşturan yabancı para cinsi borçlanmadan dolayı yabancı yatırımcıların beklentileri önemli”

Beklenenden erken gelecek bir faiz indiriminin Türk lirasında daha fazla değer kaybına yol açacağını ve bankaların kredi profili risklerini yükselteceğini belirten Kılınç “Fakat faiz indirimi Türk lirası borç servisi maliyetini düşürerek değişken faizli kredi portföyündeki baskıyı azaltabilir ve yerel para cinsinden kredi talebini artırabilir” değerlendirmesi yaptı.

Merkez ve Erdoğan’ın mesajları farklı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise haziran ayında TRT’de katıldığı bir yayında faiz indirimi için temmuz ve ağustos aylarını işaret etmiş, çarşamba günü katıldığı son canlı yayında ise “Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz, yüksek faiz yok” demişti.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise politika faizini enflasyon üzerinde belirlemeye devam edeceklerini söylemişti.

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