Erdoğan’ın faiz çıkışı sonrası dolar/TL’de işlemcilerin gözü yabancılarda

TL, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla enflasyonda düşüş trendi başlamadan erken bir faiz indirimi yapılabileceği endişeleriyle değer kaybederken, piyasada geçen hafta tahvil/bono piyasasına yaklaşık beş aydır yaşanan en büyük girişin endişelere rağmen devam edip etmeyeceği izleniyor.

Fotoğraf: Reuters

Piyasalarda bugün yakından izlenen bir diğer gelişme ise ABD istihdam verileri olacak.

Merkez Bankası’nın son dönemde verdiği mesajların ardından faiz indirim beklentilerini öteleyen ve bir miktar rahatlayan piyasada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki akşam düşük faiz çağrısını tekrar etmesinin ardından yıl bitmeden indirim tahminleri kuvvetlendi.

Yıl sonuna doğru bir indirim piyasada Erdoğan’ın açıklaması öncesi de kısmen bekleniyordu ancak son dönemdeki enflasyon rakamlarıyla birlikte bu beklentiler ya azalıyor ya da önümüzdeki yıla doğru yavaş yavaş öteleniyordu. Son olarak JPMorgan indirim tahminlerini azaltarak ötelemişti.

Temmuz ayında dolar karşısında yaklaşık yüzde 4 değer kazancı ile gelişmekte olan ülke para birimlerinin pozitif ayrışan TL son üç günde ise negatif ayrışma ile sert değer yitirdi. TL’nin pozitif ayrışması MB’nin siyasilerin düşük faiz çağrılarına rağmen geçen hafta enflasyon raporunda faiz indirimi mesajı vermemesiyle belirginleşmişti.

Erdoğan beklentileri sonlandırdı

Tüketici enflasyonu TL’de birikimli değer kaybı ve salgın tedbirlerin azaltılmasının da etkisiyle temmuz ayında yüzde 18,95 ile beklentilerin üstünde artarak iki yılın zirvesine ulaştı ve MB’nin yüzde 19’luk politika faizine yaklaştı. Bu yaklaşma ‘MB önümüzdeki aylarda bir sıkılaştırma yapabilir mi’ tahminlerini başlattı ancak Erdoğan’ın çağrısıyla birlikte faiz artışı beklentilerden hızla çıktı.

Erdoğan iki gün önce, “Özellikle ağustos ayını geride bıraktığımızda ağustos ile birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz. Şu anda bulunduğumuzun çok çok altında olur. Buradan ben de sinyalimi belli yerlere vermiş oluyorum. Bundan sonra enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Zira faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz” demişti.

Dolar/TL bu hafta hariç yaklaşık 1,5 aydır sakin ve aşağı yönlü bir seyir izliyordu. Kur 8,75’li seviyelerden, önce 8,6, geçen hafta itibarıyla 8,4’e, salı günü ise 8,2950’ye kadar geriledi. Kurda 8,88 seviyesindeki tarihi zirvesinin altında sınırlı kazançlar da yaklaşık altı haftadır devam ediyordu.

Dolar/TL dün en yüksek 8,5720 seviyesini test ettikten sonra bu sabah saat 9:34 itibarıyla 8,54, avro/TL 10,10 seviyesindeydi.

‘Yabancıların iyimserliğini hissetmiştik‘

Reuters’a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TL’yi destekleyen en önemli nedenlerinden biri ABD’nin destekleyici politikalarının hala devam ediyor olması. Burada aksi bir durumun ne zaman oluşacağı için ABD istihdam verileri yakından takip ediliyor” dedi.

İşlemci şöyle devam etti: “Bunun yanı sıra 30 Temmuz haftasında 300 milyon dolar ile son beş aydır en yüksek yabancı girişini gördük. Geçen ay boyunca yabancıların iyimserliğini piyasada hissetmiştik. Enflasyon verisi öncesi yaşanan bu girişin devam edip etmeyeceği önemli. Yabancılar yüzde 25’ten bir ara yüzde 3’e kadar indirdikleri tahvil portföylerinin kalıcı olarak artıracaklar ise bunun TL’ye önemli bir pozitif yansıması olur. Bu konu yakından izlenecek.”

ABD izlenecek

Dolar günün ilerleyen saatlerinde yayınlanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde hafif yükselirken, bu veri ABD para politikasının daha hızlı sıkılaştırılmasına zemin hazırlayabilir.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin son dönemde yaptığı açıklamalar piyasaları kararın ne zaman alınacağına dair fikir sahibi olmak için istihdam verilerine yöneltti. Temmuz ayına ilişkin tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik ücretler verileri bugün TSİ 15:30’da açıklanacak.

İç piyasada ise bugün MB’nin piyasa katılımcıları anketi ve Hazine’nin temmuz ayı nakit dengesi verileri takip edilecek.

Reuters anketlerinde 2021 sonu enflasyon beklentisi yüzde 16 seviyesinde ve son dönemde yukarı revizyonlar belirgin şekilde devam ediyor. 2022 sonu beklentisi ise son ankette yüzde 12’ye yükselmiş durumda.

MB’nin bir önceki anketinde piyasa beklentisinin 24 ay sonra bile enflasyonun çift hanede kalacağını gösteriyor. MB’nin son anketinde beklentilerin yüzde 47’si 24 ay sonra enflasyonun yüzde 10-11 bandında olacağını gösteriyor. Beklentilerin yüzde 15’i yüzde 11-12 bandına işaret ederken tahminlerin sadece yüzde 17’si yüzde 910 aralığında yer alıyor. Tahminler son aylarda aralıksız yukarı revize edilirken ekonomistler yukarı revizyonların bittiğini de düşünmüyor. Bu kapsamda bugün açıklanacak ankette yukarı revizyonların seviyesi yakından takip edilecek.

Hem MB’nin hem Reuters anketleri hem de ekonomistlerin görüşleri enflasyonda çift haneden düşüşün 24 ay sonra bile gerçekleşemeyeceğini gösteriyor. Bu beklentiler MB’nin faiz düşüşü yapsa dahi bunun kalıcı olmayacağı bir senaryoya işaret ediyor.