Akşam Postası / 14 Mart 2022

AKP’nin seçim yasası teklifi: Baraj yüzde 7, grup kurma şartı kalkacak

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AKP’nin MHP’nin de onayını alarak hazırladığı seçim ve siyasi partiler yasa teklifi TBMM başkanlığına sunuldu. Düzenlemeye göre seçim barajı yüzde 7’ye indiriliyor.

Rusya’nın Ukrayna işgali | Ukrayna: Mariupol’de 2 bin 500’ü aşkın sivil öldü

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Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinin 19’uncu gününe girildi.

Diken, gün içindeki gelişmeleri aktarıyor…

90 yaşındaki 62 yıllık doktorun önlüğündeki çamurun ayıbı kimin?

İstanbul Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’na Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) adına çelenk bırakmak isteyen hekimleri polis engelledi. 90 yaşındaki doktor Erdinç Köksal, arbedede yere düştü ve beyaz önlüğü çamurlandı. Dr. Köksal, “Akla ziyan bir olay. Beyaz önlüklü hekimlerin böyle itilip kakılmasını rüyamda görsem inanmazdım” dedi.

Kimsesiz çocuklar, yurdunda cinsel istismar tespit edilen vakfa ’emanet edilmiş’

İstanbul’da AKP’li Tuzla belediyesi, dört ila 14 yaşındaki korunmaya muhtaç ve kimsesiz çocuklar için ‘yaşam merkezi’ açılması için Mutlu Yuva Derneği’yle protokol imzaladı.

Dernekle ilintili Nur Cemaati’ne bağlı Suffa Vakfı’na ait öğrenci yurdundaki bir idareci yıllar önce iki erkek çocuğu cinsel olarak istismar etmişti.

TÜSİAD başkanına göre enflasyon oranını yüzde 60’lardan çevirmek çok zor

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin Türk ekonomisine ilk aşamada ekstra 35-40 milyar dolarlık bir maliyet çıkardığını söyledi.

Kıraç’tan Özgür Demirtaş’a: Ülkemde bana had bildirmeye çalışan Anglosakson tavırlardan bıktım!

Şarkıcı Kıraç ekonomist Özgür Demirtaş’a sardı: “Ülkemde bana had bildirmeye çalışan Anglo Sakson tavırlardan bıktım!”

Yayın ihalesinde son durum: 1-A ihale dışı, Saran beş, TRT iki paket için imzayı attı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu yıl Süper Lig ve 1. Lig’in yayın haklarına verilen teklifleri çok düşük bularak toplu bir paket satmadı.

Thodex’in firari CEO’su şikayetini çekenlere para ödüyor

Kripto para borsası Thodex’in firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in şikayetini geri çekenlere para ödediği belirtildi. Yurt dışına kaçan Özer izini kaybettirmişti.

Avrupa’dan silahlanma hamlesi: Rusya’nın çevresindeki ülkeler başı çekti

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) yeni raporuna göre, Avrupa ülkelerindeki silahlanma hamlesi, Ukrayna’daki savaştan önceye dayanıyor.

Futbol tarihinin en golcü ismi artık Ronaldo

İnfografik: Diken

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 807 golle Josef Bican’ı geride bırakarak dünyanın en golcü ismi oldu.

Sevgilisini öldüren adamın indirimsiz müebbet cezası onandı

Kayseri’de sevgilisini bıçaklayarak öldüren 41 yaşındaki Aslan Aydemir’in indirimsiz müebbet hapis cezası onandı.

Hem size hem çevreye ‘dost’: Geri dönüştürülmüş plastikten seks oyuncağı

Daminarkalı seks oyuncağı şirketi Sinful okyanusta atık olmaktan kurtarılan plastikleri geri dönüştürerek çevre dostu seks oyuncakları üretti.