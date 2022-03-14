Akşam Postası / 14 Mart 2022

AKP’nin seçim yasası teklifi: Baraj yüzde 7, grup kurma şartı kalkacak
AKP’nin MHP’nin de onayını alarak hazırladığı seçim ve siyasi partiler yasa teklifi TBMM başkanlığına sunuldu. Düzenlemeye göre seçim barajı yüzde 7’ye indiriliyor.
Yeni seçim teklifinde var: D’Hondt sistemi nedir, nasıl çalışır?
Rusya’nın Ukrayna işgali | Ukrayna: Mariupol’de 2 bin 500’ü aşkın sivil öldü
Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinin 19’uncu gününe girildi.
Diken, gün içindeki gelişmeleri aktarıyor…
ABD: Çin, Rusya’ya destek verirse sonuçlarına katlanır
Rusya’da yaşananlar göz korkuttu: Türkiye yerli ödeme sistemi TROY’a ağırlık verecek
Rus oligarka ve Putin’in eski damadına ait evler ‘işgal edildi’: Bu bina özgürleştirildi
90 yaşındaki 62 yıllık doktorun önlüğündeki çamurun ayıbı kimin?
İstanbul Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’na Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) adına çelenk bırakmak isteyen hekimleri polis engelledi. 90 yaşındaki doktor Erdinç Köksal, arbedede yere düştü ve beyaz önlüğü çamurlandı. Dr. Köksal, “Akla ziyan bir olay. Beyaz önlüklü hekimlerin böyle itilip kakılmasını rüyamda görsem inanmazdım” dedi.
Tıp Bayramı’nda doktorlara polis müdahalesi
Doktorlara ‘Giderlerse gitsinler’ diyen Erdoğan, çark etti
Kimsesiz çocuklar, yurdunda cinsel istismar tespit edilen vakfa ’emanet edilmiş’
İstanbul’da AKP’li Tuzla belediyesi, dört ila 14 yaşındaki korunmaya muhtaç ve kimsesiz çocuklar için ‘yaşam merkezi’ açılması için Mutlu Yuva Derneği’yle protokol imzaladı.
Dernekle ilintili Nur Cemaati’ne bağlı Suffa Vakfı’na ait öğrenci yurdundaki bir idareci yıllar önce iki erkek çocuğu cinsel olarak istismar etmişti.
TÜSİAD başkanına göre enflasyon oranını yüzde 60’lardan çevirmek çok zor
Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin Türk ekonomisine ilk aşamada ekstra 35-40 milyar dolarlık bir maliyet çıkardığını söyledi.
Dolarda 15 barajı da sallanıyor: KKM’de biriken rezervi doğalgaz tüketecek
Altından ‘kur korumalı’ TL’ye geçişte esaslar belirlendi
Sigara zammı enflasyonu nasıl etkiler?
Otomobil üretimi yüzde 20 geriledi
Ankara’da ekmeğe zam
Piyasanın beklentisi: ‘Her şeye rağmen’ Merkez Bankası faizi sabit tutacak
Kıraç’tan Özgür Demirtaş’a: Ülkemde bana had bildirmeye çalışan Anglosakson tavırlardan bıktım!
Şarkıcı Kıraç ekonomist Özgür Demirtaş’a sardı: “Ülkemde bana had bildirmeye çalışan Anglo Sakson tavırlardan bıktım!”
Yayın ihalesinde son durum: 1-A ihale dışı, Saran beş, TRT iki paket için imzayı attı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu yıl Süper Lig ve 1. Lig’in yayın haklarına verilen teklifleri çok düşük bularak toplu bir paket satmadı.
Thodex’in firari CEO’su şikayetini çekenlere para ödüyor
Kripto para borsası Thodex’in firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in şikayetini geri çekenlere para ödediği belirtildi. Yurt dışına kaçan Özer izini kaybettirmişti.
Avrupa’dan silahlanma hamlesi: Rusya’nın çevresindeki ülkeler başı çekti
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) yeni raporuna göre, Avrupa ülkelerindeki silahlanma hamlesi, Ukrayna’daki savaştan önceye dayanıyor.
Almanya da F-35 almaya karar verdi
Futbol tarihinin en golcü ismi artık Ronaldo
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 807 golle Josef Bican’ı geride bırakarak dünyanın en golcü ismi oldu.
Sevgilisini öldüren adamın indirimsiz müebbet cezası onandı
Kayseri’de sevgilisini bıçaklayarak öldüren 41 yaşındaki Aslan Aydemir’in indirimsiz müebbet hapis cezası onandı.
Hem size hem çevreye ‘dost’: Geri dönüştürülmüş plastikten seks oyuncağı
Daminarkalı seks oyuncağı şirketi Sinful okyanusta atık olmaktan kurtarılan plastikleri geri dönüştürerek çevre dostu seks oyuncakları üretti.