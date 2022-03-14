Son 24 saat: 24 bin 404 vaka, 133 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 24 bin 404 vaka, 133 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 319 bin 649 Covid-19 testi yapıldı.
38 bin 812 kişi iyileşti.
Yaramazlara biraz batar!
Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor…
İstanbul’da AKP’li Tuzla Belediyesi, 4 ila 14 yaşındaki korunmaya muhtaç ve kimsesiz çocuklar için ‘yaşam merkezi’ açılması için Mutlu Yuva Derneği’yle protokol imzaladı.
Kayseri’de sevgilisini bıçaklayarak öldüren 41 yaşındaki Aslan Aydemir’e verilen indirim müebbet hapis cezası onandı.
Sizce, ‘güçlendirilmiş parlamanter sistem’ sözcüklerini bir çırpıda yanlışsız söyleyip yazabilecek kaç kişi yaşıyordur bu ülkede?
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, yaz aylarına doğru yüzde 60’ları aşacak enflasyonda bu seviyeden dönüşün de çok zor göründüğünü ekledi.