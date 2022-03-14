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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 24 bin 404 vaka, 133 can kaybı


Türkiye’de son 24 saatte 24 bin 404 vaka, 133 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 319 bin 649 Covid-19 testi yapıldı.

38 bin 812 kişi iyileşti.

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