Hekimler iki gün daha ‘Farz edin ki gittik’ eyleminde

Kamu kurumlarında çalışan hekimlerin bugün başlayan iş bırakma eylemi, yarın ve ertesi gün de sürecek. Aile sağlığı merkezleri, poliklinikler ve hastanelerde aciller dışında hasta kabul edilmeyecek. Hekimler, eyleme katılımlarını “Farz edin ki gittik” sloganıyla paylaşıyor.

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Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 14-15 Mart Pazartesi ve Salı günleri için g(ö)rev çağrısına, bugün hekimler ve sağlık çalışanları yüksek oranda katıldı.

TTB’nin iki günlük eyleminin yarı sıra bazı sendika ve dernekler hekim ve sağlık çalışanlarını 14, 15 ve 16 Mart’ta üç gün iş bırakmaya çağırdı.

TTB sağlık örgütlerinin her türlü hak arama eylemine destek verdiğini açıklamıştı.

Eylem süresince acil, diyaliz, kanser ve yoğun bakım hastaları ve riskli gebelerin bakımı aksamayacak. Yoğun bakım ve yatan hastaların tedavi ve bakımı sürdürülecek. Covid-19 veya Covid-19 şüphesiyle başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek. Diğer hastalara nöbet düzeninde sağlık hizmeti verilecek.