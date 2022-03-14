Ankara’da ekmeğe zam

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara’da 200 gram ekmek fiyatının yarından (15 Mart) itibaren 2,25 liradan 2,75 liraya yükseltildiğini açıkladı.

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AA’ya konuşan Bakcı, Türkiye’de ekmeğin kilogram fiyatının en fazla 15 lira, 200 gram ekmeğin fiyatının azami 3 liraya karşılık geldiğini belirterek, bunun bölgesel olarak değişebildiğini bildirdi.

Balcı, şu ifadeleri kullandı: “Ankara’da 200 gram ekmek fiyatı, yarından itibaren geçerli olmak üzere, 2,25 liradan 2,75 liraya yükseldi. Böylelikle Ankara’da ekmeğin kilogram fiyatı 13 lira 75 kuruşa denk geldi. Türkiye genelinde 200 gram ekmeğin azami fiyatının 3 lira olduğunu düşünürsek Ankara’da yapılan zamma rağmen ekmek fiyatı yüksek değil diyebiliriz.”

Balcı, yeni tarifeyle Ankara’da 400 gram Ata ekmeğinin 5,5 liradan, 200 gram kepek ve tam buğday ekmeğinin 5 liradan satılacağını sözlerine ekledi.

Ankara Fırıncılar Odası’nın şubatta Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’ne (ANKESOB) yaptığı başvuruya ilişkin, Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu cumartesi günü toplanmış, fiyatın 2,75 liraya yükseltilmesi yönünde karar almıştı. Uygulama için ANKESOB yönetim kurulunun onayının beklendiği açıklanmıştı.