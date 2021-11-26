Ankara’da ekmeğe zam

Ankara’da 1 lira 75 kuruştan satılan ekmeğin fiyatına 50 kuruş zam yapıldı. Başkentte ekmek artık 2 lira 25 kuruşa satılacak.

ANKA’ya konuşan Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, zammı Ankara Valiliği’nin onayladığını bildirerek, zam başvurusunun üç ay önce yapıldığını ve şimdiki maliyetlerle aslında ekmeğin fiyatının 2 lira 80 kuruş olması gerektiğini şöyle açıkladı: “Yeni ekmek tarifesi aldık. Bugün artık zamlı satılacak. Un fiyatlarının aşırı şekilde yükselişi, diğer girdi hammadde fiyatlarını yükselişi… Geçici olarak zam alındı. Yıl sonunda bu giderlerimizi karşılamayacak, tekrar müracaatta bulunulacak.

Biz bu tarifeye üç ay önce müracaat etmiştik. Üç ay önceki girdi fiyatlarıyla hesaplamıştık. 160 liraydı un fiyatları. Şu anda 340-360 lira arasına geldi. Ama bu tarifeye müracaat ettiğimizde maliyeti 160 liraydı. Şu anda 2 lira 80 kuruşa satılması lazım, esnafın hayatta kalabilmesi için.”