ABD: Çin, Rusya’ya destek verirse sonuçlarına katlanır

ABD basınında, Rusya’nın yaptırım engelini aşabilmek için Çin’den askeri destek istediğine ilişkin haberler çıkması üzerine Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan sert çıktı: “Çin, Rusya’ya yardım ederse sonuçlarına katlanır.”

Fotoğraf: AA

Adının açıklanmasını istemeyen bazı ABD’li yetkililer, basın kuruluşlarına, Rusya’nın, 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal ettikten sonra Çin’den dronların da aralarında olduğu askeri ekipman tedariki konusunda destek istediğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien’se ABD’yi kasıtlı olarak yalan haber ve bilgi yaymakla suçladı. Rusya’nın yardım isteyip istemediğine ilişkin soruyu yanıtlarken iddiaları direkt olarak reddetmeyen Cao, ‘yalan haber’ olduğunu söylemekle yetindi; Çin’in müzakerelerde yapıcı bir rol üstlenmeye çalıştığını dile getirdi.

Açıklamalar, Sullivan ve Çin’in Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Yang Jieçi’nin bugün İtalya’nın başkenti Roma’daki görüşmesi öncesinde geldi.

Haberler yayınlandıktan sonra CNN International’a konuşan Sullivan, Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımların aşılmasını sağlayacak bir can damarının sağlanmasına dünyadaki hangi ülke yaparsa yapsın izin vermeyeceklerini vurguladı.

‘Putin yalan söylemiştir’

ABD’nin, Çin’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘bir şeyler planladığını’ işgal başlamadan önce bildiğine innandığını söyleyen Sullivan ancak Pekin’in konunun boyutunu tam olarak anlayamamış olabileceğini belirterek, “Çünkü Bay Putin’in Avrupalılara ve diğerlerine yaptığı gibi onlara da yalan söylemiş olması kuvvetle muhtemel” dedi. Sullivan, Rusya’ya yardım etmenin kesinlikle bedeli olacağının altını çizdi.

Reuters ajansının haberine göre bir ABD’li yetkili de Sullivan’ın bugün Jieçi’yle görüşmesinde de Rusya’ya desteği artırmaları halinde Çin’i karşılaşacağı sonuçlardan ve izole edileceğinden bahsedeceğini söyledi.

Çin, bugüne dek Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınamadı ve Moskova’nın, ‘güvenlik kaygılarının’ ciddiye alınması gerektiği yönünde açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin işgali kınayan karar tasarısı oylanırken çekimser kalan 35 ülkeden biriydi.