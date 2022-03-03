ABD’den Kremlin Sözcüsü Pevkov ve Rus oligarklara yaptırım

ABD, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ile bazı Rus oligarkları yaptırım listesine aldıklarını ve bu kişilere vize yasağı getirdiklerini duyurdu.

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Beyaz Saray’ın açıklamasında şu ifadeye yer verildi: “ABD, ortak ve müttefikleriyle koordinasyon içinde Ukrayna’ya yönelik zalim işgaline rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e desteğini sürdüren Rus elitlere ve aile üyelerine yaptırım uygulamaya devam ediyor.”

Yaptırım getirilen kişilerin ABD finans sisteminden koparılacağı, ABD’deki mal varlıklarının dondurulacağı ve gayrimenkullerini kullanmalarının yasaklanacağına işaret edilen açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı’nın bu kişilerin yargılanması ve mal varlıklarına el konulması için ABD Adalet Bakanlığıyla istihbarat paylaşacağı belirtildi.

Açıklamada, Rusya’nın en zengin kişilerinden olan ve Putin’in yakın arkadaşı olan Özbek asıllı iş insanı Alişer Usmanov’un yaptırım listesine alındığına işaret edilerek Usmanov’un dünyanın en büyükleri arasında yer alan yatına son dönemde Almanya tarafından el konulduğu anımsatıldı.

Kremlin Sözcüsü Peskov’un Putin’in propagandasının en büyük aracı olduğu ve listeye alındığı aktarıldı.

Wagner’in yöneticisi olduğu iddia edilen Prigozhin yaptırım listesinde

Rusya destekli Wagner Grubu’nun yöneticisi olduğu iddia edilen ve ‘Kremlin’in aşçısı’ olarak da bilinen Yevgeniy Prigozhin’in üç şirketi, eşi, kızı ve oğlunun da yaptırım listesine alınması dikkati çekti.

AA’nın aktardığına göre yaptırım listesine alınan diğer oligarklar arasında ise Rus iş adamı ve eski Federal Güvenlik Servisi (FSB) çalışanı Nikolay Tokarev, Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh’in Başkanı Sergey Çemezov, Eski Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Şuvalov, Rus iş insanları Boris Rotenberg ve Arkadiy Rotenberg ve aile üyeleri yer alıyor.