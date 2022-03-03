Britanya’dan Rus milyarder ve eski başbakan yardımcısına yaptırım

Britanya, Özbekistan asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov ile eski Rusya başbakan yardımcısı İgor Şuvalov’un mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı kararı aldı.

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Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, hükümetin, Kremlin’le yakın bağlantıları olan Rusya’nın önde gelen oligarklarından Usmanov ile Şuvalov’un mal varlıklarının, hemen yürürlüğe girecek şekilde tamamen dondurulduğunu ve bu kişilere seyahat yasağı getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, Usmanov’un, İngiliz futbol kulüpleri Arsenal ve Everton’da önemli çıkarları ve tahmini 48 milyon sterlin değerinde iki mülke sahip olduğu belirtilerek, Şuvalov’un da Britanya’daki varlıkları arasında başkent Londra’nın merkezinde tahmini 11 milyon sterlin değerinde iki lüks dairesi olduğu kaydedildi.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı’nın, diğer bakanlık ve kurumlarla, bakanlar ve yetkililerden oluşan ‘Oligark Görev Komitesi’ kuracağı ve bu gruptaki uzmanların, oligarkları cezalandırmak için hükümetler arası çalışmaları koordine edeceği, hedef olarak belirlediği oligark listesine karşı davaların oluşturulmasına yardımcı olacağı bildirildi.

AA’nın aktardığına göre Britanya hükümetinin, ayrıca tüm Rus bankalarının varlıklarını donduracağına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “ABD ve diğer müttefiklerle koordineli olarak, bu önlemler tarihteki en büyük mali yaptırımlara karşılık geliyor. Hükümet, Rusya ekonomisini, Kremlin’in veya herhangi bir büyük ekonominin daha önce hiç görmediği ölçekte düşürmek için baskıyı artırmaya ve yaptırımlar kullanmaya devam edecek.”