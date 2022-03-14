Kıraç’tan Özgür Demirtaş’a: Ülkemde bana had bildirmeye çalışan Anglosakson tavırlardan bıktım!

Şarkıcı Kıraç ekonomist Özgür Demirtaş’a sardı: “Ülkemde bana had bildirmeye çalışan Anglo Sakson tavırlardan bıktım!”

Kıraç Twitter’da isim vermeden, Demirtaş’ı ima ederek “İsmi lazım değil bir ekonomi yazarı ya da finansçıyı hem de Türkiye’de, 4 milyona yakın insan niye takip eder!” diye yazdı.

3,7 milyon kişinin takip ettiği Demirtaş’sa ülkede yeterince ünlü olamayan ve gündeme gelmek isteyenlerin kendisine ‘yazdığını‘ belirterek “Kim bu Kıraç” diye sordu.

Ülkede istediği kadar ünlü olamayan ve gündeme gelmek isteyen kim varsa bana yazıyor. Te Allahım yarabbim 🤦‍♂️

Kim bu Kıraç? https://t.co/KHzFa8ljiS — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) March 13, 2022

Bunu üzerine Kıraç söz konusu tweet’i alıntılayarak “Açık söyleyeyim; Ben bıktım bu kibirden ve kendi ülkemde bana had bildirmeye çalışan Anglo Sakson tavırlardan! Kim olmalıyım basit bir soru sormak için kardeşim kim?” sözleriyle tepki gösterdi.

Arkadaşım: kibir diyorsun, ismi lazım değil diye başlayıp, bunu niye bu kadar insan takip eder diyorsun? Sana ne beni ne kadar insanın takip ettiğinden? Sizi tanımam ve merak etmem sizi takip edenlerin niye ettiğini. İLK yazan sizsiniz. Bırakın beni işinize bakın Allah aşkına. — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) March 13, 2022

Demirtaş’sa Kıraç’ıın tepkisine karşılık ‘atışmaya’ şu ifadelere son noktayı, ‘şimdilik’, koydu: “Arkadaşım: kibir diyorsun, ismi lazım değil diye başlayıp, bunu niye bu kadar insan takip eder diyorsun? Sana ne beni ne kadar insanın takip ettiğinden? Sizi tanımam ve merak etmem sizi takip edenlerin niye ettiğini. İLK yazan sizsiniz. Bırakın beni işinize bakın Allah aşkına.”

Twitter’da 190 bin kişinin takip ettiği Kıraç’ın tartışma sonrası kendisini destekleyen tweet’leri paylaştığı görüldü.