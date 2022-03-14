Piyasanın beklentisi: ‘Her şeye rağmen’ Merkez Bankası faizi sabit tutacak

Rusya’nın Ukrayna işgali, artan enerji maliyetleri ve enflasyonun 20 yılın zirvesi olan yüzde 54’e yükselmesine rağmen Merkez Bankası’nın (MB) bu ay politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

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Merkez Bankası (MB) politika faizini son olarak aralıktaki toplantıda 100 baz puan daha indirmiş ve yüzde 14’e çekmişti.

Son yıllarda Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz istemi ve ihracatla cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına yönelik endişeler sebebiyle 2021’de TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 44 seviyesindeydi.

‘Kur korumalı mevduat’la (KKM) kamu kaynaklarını harcama pahasına durdurulan döviz, Rusya-Ukrayna savaşının ardından hareketlenmişti. Savaş, Merkez Bankası’nın politika faizini artırabileceği beklentisini yaratmıştı.

MB Para Politikası Kurulu faiz kararını 17 Mart saat 14:00’te açıklayacak.

Reuters anketine katılan 18 kurumun tümü PPK toplantısında faizlerin sabit tutulmasını bekliyor. Ankette yıl sonu beklentileri de Rusya-Ukrayna savaşına rağmen düşük faiz politikasından vazgeçileceği yönünde bir beklenti içermiyor.

Ankette yıl sonu politika faizi sorusuna cevap veren dokuz kurumun sekizinin tahmini yüzde 14 oldu. Sadece bir kurum yüzde 12’lik tahminde bulundu.