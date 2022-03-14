Sigara zammı enflasyonu nasıl etkiler?

Philip Morris grubunun sigara zammının sektöre yayılması halinde yıllık enflasyona yüzde 2-2,5’luk bir etkide bulunması bekleniyor.

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Marlboro, Murattı, Lark ve Parliament gibi sigaraları satan grup, dün paket başına 2 lira zam yapmıştı. Ancak henüz diğer şirketlerde fiyat artışı olmamıştı.

TÜİK verilerine göre, tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetindeki ağırlığı yüzde 4.3’ü bulan ‘alkollü içecekler ve tütün’ setinde bulunuyor. Bu kalemdeki ağırlığın yüzde 4.04’le büyük bölümü sigaraya ait.

Yine resmi verilere göre ortalama sigara fiyatı 23.08 TL. Sigara fiyatlarındaki değişimin enflasyona etkisini, tüm sigaralara zam yapılıp yapmayacağı belirleyecek.

Ekonomistlerin hesaplamalarına göre benzer oranda zammın sektör geneline yayılması halinde yıllık enflasyona yaklaşık 200-250 baz puan yükseltici etki yaratacak. Zam ay ortasında geldiğinden etkinin bir kısmı bu ay, geri kalanı nisanda görülecek.