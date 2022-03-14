Hem size hem çevreye ‘dost’: Geri dönüştürülmüş plastikten seks oyuncağı

Sinful şirketinin ortaklarından Mathilde Mackowski Ohhcean’ın çok içine sinen bir proje olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bütün ekibimiz zevki sürdürülebilirlikle birleştiren bir ürün sunmak için çok çalıştı. Uzun bir süreçti. Bu sadece bir başlangıç ve ilk dalgayı başlatmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz.”