Kimsesiz çocuklar, yurdunda cinsel istismar tespit edilen vakfa ’emanet edilmiş’

TUĞBA ÖZER

İstanbul’da AKP’li Tuzla belediyesi, dört ila 14 yaşındaki korunmaya muhtaç ve kimsesiz çocuklar için ‘yaşam merkezi’ açılması için Mutlu Yuva Derneği’yle protokol imzaladı.

Dernekle ilintili Nur Cemaati’ne bağlı Suffa Vakfı’na ait öğrenci yurdundaki bir idareci yıllar önce iki erkek çocuğu cinsel olarak istismar etmişti.

Fotoğraf: tuzla.bel.tr

Belediye ve AKP üyesi Muzaffer Gülyurt’un yönetim kurulu başkanı olduğu, merkezi Bağcılar’da bulunan Mutlu Yuva Derneği’yle imzalanan iki yıllık protokol yetkisi belediye meclisince onaylandı.

Buna göre, ‘Tuzla ilçe sınırlarındaki ailesini kaybetmiş, terk edilmiş, fiziki ya da manevi şiddete maruz kalmaktan ötürü devlet korumasına alınmış kimsesiz çocukların korunması, rehabilitasyonu, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi, yetiştirilmesi eğitim ve mesleki olarak geleceklerinin desteklenmesi projesi’ adı altında kimsesiz çocuklar Mutlu Yuva Derneği’ne ’emanet edilecek.’

CHP karşı çıktı

Belediye meclisinden geçen protokole CHP grubu olarak ret oyu verdiklerini ifade eden meclis üyesi Ülkü Sakalar, itiraz gerekçelerini şöyle anlattı: “Yandaş bir dernek bu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, Çocuk Esirgeme Kurumu’nun kontrolü altını altında olması gereken, 5395 sayılı çocuk koruma kanunun kapsamındaki çocukların ne olduğu belirsiz bir derneğe emanet edilmesi olacak iş değil. Çocukları bu şekilde yandaşlara, cemaatlere, dernek ve vakıflara emanet etmenin sonuçlarını görüyoruz.”

Protokolde ne var?

Protokole göre devlete bağlı kuruluşlarda yasal koruma altında bulunan çocuklarla, bu kuruluşlar dahilinde olmayıp yakınlarıyla birlikte veya ebeveynlerinden biri veya tümünün bakım ve gözetiminde bulunmayan 4-14 yaş arasındaki kız ve erkek çocukları proje kapsamında olacak.

Yine proje kapsamında Tuzla’da bir ‘yaşam merkezi’ kurulacak. Protokolde projenin amacı şöyle tarif edildi: “Bu protokolün amacı; İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan çocukların rehabilitasyonu, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi, moral ve motivasyon kazanmalarının sağlanması, eğitim ve mesleki olarak geleceklerinin desteklenmesi amacıyla Tuzla’da bir ‘yaşam merkezi’ kurulması ve bu merkezlerdeki programlardan İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü başta olmak üzere benzer sorumlulukla hizmet veren kamu ve özel kuruluşlarda bulunan çocuklar, gönüllü aileleri, hizmet veren personel, bakım elemanları, psikologların yararlandırılması.”

Bina, faturalar ve araç tahsisi tahsisi belediyeden

Protokole göre belediye;

* Yaşam merkezi olarak kullanılacak binayı bir yıllığına tahsis edecek.

* Merkezin zaman içinde oluşacak tadilat ve tamirat masraflarını karşılayacak.

* Yaşam merkezinin kuruluş aşamasında tadilat, tamirat ve teknik donanımının temin edilmesinden sorumlu olacak.

* Mutfak giderleri, araç tahsisi ve giderleri, şoför, temizlik elemanı ve elektrik, su, doğal gaz giderlerini karşılayacak.

* Derneğin psikolog ve eğitimcilerinin yetersiz kaldığı durumlarda eğitimci ve psikolog desteği verecek.

Nur Cemaati ve AKP bağlantısı

Derneğin yönetim kurulu üyeleri, Nur Cemaati’ne bağlı Suffa Vakfı’nda da görev yapıyor.

Mutlu Yuva Derneği’nin yönetim kurulu başkanlığını AKP’de birkaç dönem Erzurum milletvekilliği yapan Prof. Dr. Muzaffer Gülyurt yürütüyor. Gülyurt, Suffa Vakfı’nın danışma kurulu başkanı.

Yine derneğin idari işlerden sorumlu başkan yardımcısı Tamer Göde de Suffa Vakfı’nın yöneticileri arasında. Genel sekreter Abdülkadir Yazıcı ise Suffa Vakfı’nın vakıf mütevelli heyet başkanı.

Mutlu Yuva Vakfı’nın Yozgat il başkanlığını AKP Yozgat Milletvekili Yusuf Başer yürütürken, Şanlıurfa başkanlığını ise Halil Özcan yürütüyor.

2016’da yayınlanan bir habere göre, Gülyurt, Said Nursi’nin talebelerinden, Nur Cemaati’yle bağlantılı ‘Kırkıncı Hocaefendi’ isimli tarikat liderinin cenazesinde yaptığı konuşmada, tarikat liderinin hocası olduğunu belirterek şunları söylüyor: “İslam aleminin Erzurumluların başı sağolsun. Lise öğrencisiyken tanıdım muhterem Hocaefendi’yi. 50 yıldır hocamın feyzinden istifade etmeye çalıştık. Kendisi üniversite talebelerini ve gençlerin yetişmesi, imanlarının kurtarılmasına vesile oldu. Risaleleri açıklayarak insanlara ilmi noktasında aktardı, binlerce imanlı gencin yetişmesine vesile oldu feyzinden istifade etmeye çalıştık. Kendisi üniversite talebelerini ve gençlerin yetişmesi, imanlarının kurtarılmasına vesile oldu. Risaleleri açıklayarak insanlara ilmi noktasında aktardı, binlerce imanlı gencin yetişmesine vesile oldu.”

Çocuklar istismara uğramış

Nur Cemaati’nin Suffa Eğitim Vakfı’na ait erkek öğrenci yurdunda eskiden idareci olarak çalışan Mehmet Sıddık Çiçek, 2011-2014 yılları arasında iki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle ceza almıştı.

2018 yılında yayınlanan habere göre çocukların şikayeti üzerine açılan davada Çiçek’e 26 yıl hapis cezası verilmişti. Fakat Yargıtay eylemlerine devam etme imkânı varken sonlandırdığı gerekçesiyle Çiçek’e daha düşük bir ceza verilmesini istemişti.

Vakıf ayrıca ‘vergi muafiyeti statüsü’ nedeniyle vergi ödemiyor.