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Yaramazlara biraz batar!

Rusya’nın Ukrayna işgali | Kiev’de apartman vuruldu; iki sivil hayatını kaybetti


Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinin 19’uncu gününe girildi.

Diken, gün içindeki gelişmeleri aktarıyor…


10:30 Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rus birlikleri tarafından yerel saatle 05:09’da düzenlenen hava saldırısında başkent Kiev’deki Obolonskiy semtinde dokuz katlı apartmanın vurulduğunu ve iki sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kurtarma ekipleri apartmandaki 63 kişiyi tahliye etti.

08:12 Rusya’nın bombardımanı nedeniyle Ukrayna’nın başkenti Kiev’de metro istasyonlarına sığınan aileler evlerine dönemiyor.

Fotoğraf: AA

07:49 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’yla Ukrayna arasındaki müzakerelere katılan heyetlerin görevinin, iki ülkenin devlet başkanlarının katılacağı toplantıyı organize etmek olduğunu bildirdi.

07:34 Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Batı’dan gelen yaptırım kararlarının Moskova’nın gidişatını değiştiremeyeceğini söyledi.

07:12 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, “14 Mart’ta müzakerelerin ön sonuçlarını görüşmek için müzakereler yapılacak” dedi.

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