Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin altıncı gününde öne çıkan gelişmeler

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde altıncı gün geride kaldı.

Diken, gelişmeleri dakika dakika aktardı.

1 Mart

Günün öne çıkan gelişmeleri:

Rusya, Ukrayna’nın kentsel bölgelerini bombalamaya devam ediyor. Rus güçler, Kiev sakinlerine evlerinden kaçmaları konusunda uyardı ve Harkov şehrine roket yağdırdı.

Rusya, ABD’nin Birleşmiş Milletler’deki 12 diplomatını casusluk iddiasıyla sınır dışı etmesine misilleme yapacağını söyledi.

ABD ve 30 ülke, küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak için stratejik rezervlerinden 60 milyon varil petrol çıkarmayı kabul etti.

Kiev belediye başkanı, şehirdeki televizyon kulesinin alevler içinde kaldığı anı gösteren bir video yayınladı. Rusya devlet medya kuruluşu TASS, Rusya Savunma Bakanlığı’nın başkentteki ‘iletişim ve istihbarat bölgelerine’ saldırmayı planladığını kaydetti.

Fransa, Ukrayna’nın işgalinin cezası olarak Rus ekonomisini çökerteceğini bildirerek Rusya’ya karşı ‘topyekün ekonomik ve mali savaş’ ilan etti.

Rusya, Rus varlıklarından çıkmak isteyen yabancı yatırımcılara geçici kısıtlamalar getirildiğini aktardı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Heraşçenko, Harkov’un merkezine roketli saldırılarda en az 10 kişinin öldüğünü ve 35 kişinin yaralandığını söyledi. Uzmanlar, önceki gün kentte düzinelerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan benzer saldırılarda misket bombalarının da yer aldığını bildirdi.

Dünyanın en büyük nakliye hatları MSC ve Maersk, Rusya’ya ve Rusya’dan konteyner taşımacılığını askıya aldı.

Visa ve Mastercard, birden fazla Rus finans kuruluşunu ağlarından engelledi.

Fotoğraf: Reuters

23:39 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın Karadeniz filosuna kayıtlı olmayan bazı gemilerini Boğazlardan geçirme talebini geri çekmesini istediklerini, Moskova yönetiminin bunu kabul ettiğini söyledi.

23:13 Uluslararası Adalet Divanı, Soykırım Sözleşmesi’nin ihlali gerekçesiyle Ukrayna’nın Rusya’ya açtığı davanın ilk duruşmalarının 7-8 Mart’ta görüleceğini açıkladı.

22:07 Avrupa Parlamentosu (AP), Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde düzenlenen olağanüstü oturumda Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine destek veren karar tasarısını kabul etti.

Bağlayıcılığı bulunmayan tasarı, oylamaya katılan 676 milletvekilinden 637’sinin oyuyla geçti. 13 milletvekili aleyhte oy kullandı, 26 milletvekili çekimser kaldı.

20:44 Şu ana kadar yaşanan önemli gelişmeler:

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev sakinlerini ‘başkentteki hedefleri vurmaya hazırlandığı’ konusunda uyardı.

Çok geçmeden Kiev’deki televizyon kulesinin yakınında duman yükseldi. Kulenin doğrudan vurulup vurulmadığı belli değil.

Analistler, devasa bir zırhlı araç konvoyunun Kiev’e doğru ilerlediğini ancak ilerlemenin arızalar nedeniyle engellendiğini söylüyor.

Bugün erken saatlerde Rusya’nın ateşlediği füze, Ukrayna’nın ikinci şehri Harkov’daki devlet dairelerini vurarak en az 10 kişiyi öldürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelinski, bölgede askeri hedef bulunmadığını ve Rusya’nın savaş suçları işlediğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu’na video bağlantısı aracılığıyla hitap eden devlet başkanı Avrupa Birliği’ni Ukrayna’nın üyelik başvurusunu onaylamaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler, şimdiye kadar 660 binden fazla kişinin Ukrayna’yı terk ettiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

19:56 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan:

Avrupa Birliği üyeliğinde Ukrayna’yla ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin. Yoksa birileri saldırdığı zaman mı Türkiye’yi gündeme alacaksınız?

Hem Rusya’ya hem Ukrayna’ya çağrımız, bir an önce ateşler kesilsin, gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir katkıda bulunsun.

Ukrayna’yı AB’ye alma gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Ama bu AB üyelerine ben diyorum ki acaba Türkiye’yi ne için AB’ye hala almakta endişe ediyorsunuz.

18:57 Britanya Başbakanı Boris Johnson, NATO’nun bir savunma ittifakı olduğunun altını çizerek NATO üyelerinin Ukrayna’da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi planı olmadığını söyledi.

“Ukrayna’da Rus güçleriyle savaşmayacağız “ diyen Johnson, takviye güçlerin, NATO üyelerinin sınırları içinde olduğunu ve bunun kesinlikle doğru şey olduğunu söyledi.

18:43 Başkent Kiev’de televizyon kulesinin yakınında patlama oldu. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’deki güvenlik servisi binalarını vuracaklarını açıklamıştı.

Ancak kulenin doğrudan vurulup vurulmadığı belli değil. Diğer görüntüler bölgede bir patlama olduğunu gösteriyor.

Fotoğraf: Reuters

16.35: Ukrayna basını, ikinci barış görüşmesinin yarın olacağını duyurdu. Tass haber ajansının Ukrayna basınına dayandırdığı haberinde, Rusya’yla Ukrayna’nın ikinci barış görüşmesinin 2 Mart’ta (yarın) yapılacağı belirtildi.

16:15 Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Heraşçenko, Rus kuvvetlerinin bugün Harkov’un merkezine düzenlediği roket saldırılarında en az 10 kişinin öldüğünü ve 35 kişinin de yaralandığını söyledi.

Ülkenin 1,5 milyonluk nüfusa sahip ikinci büyük şehri olan Harkov’da önceki gün düzenlenen benzer saldırılarda düzinelerce kişi öldü ve yaralandı.

15:18 Ülkesi Rusya’nın işgali altında olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) özel oturumuna video konferansla bağlanarak bulundukları durumu, mücadelelerini anlattı ve destek istedi.

14:42 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın saldırdığı Ukrayna’da çatışmanın parçası olmayacaklarını, asker göndermeyeceklerini ve Ukrayna hava sahasında NATO uçaklarını uçurmayacaklarını söyledi.

14:35 Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Batı ülkelerinin yaptırımlarının Rusya’nın Ukrayna konusundaki yaklaşımını değiştirmeyeceğini söyledi.

Peskov, Moskova ile Kiev arasında doğrudan müzakerelerin başladığını ancak iki ülkenin devlet başkanları arasında herhangi bir görüşme planının olmadığını dile getirdi.

Rusya’nın ‘savaş suçu’ işlediği iddialarını kesinlikle reddettiğini belirten sözcü, ‘Rusya’nın sivil hedeflere yönelik saldırılar düzenlediği ve parça tesirli bombalar ile termobarik bombalarının kullanıldığına yönelik iddiaları’ yalanladı.

14:11 Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yaşayan Rus yazar ve podcast yayıncısı Sergey Faldin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da kendi mezarını kazdığını ve bunun kendisi gibi gençler için teselli olduğunu ifade etti.

14:02 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Avrupa’daki nükleer silahlarını bölgeden çekmesinin zamanı geldiğini, Rusya’nın ‘stratejik istikrar’ konusunda ABD’yle beraber çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Lavrov Batı ülkelerinin eski Sovyetler Birliği ülkelerinin hiçbirinde askeri tesisler inşa etmemesi gerektiğini söyledi.

Rus haber ajansları RIA ve TASS’ta yer alan habere göre Lavrov, ABD’nin bazı Avrupa ülkelerine nükleer silah konuşlandırmasını kabul edilemez bulduklarını ve Ukrayna’nın benzer silahlar almasını önlemek için önlemler aldıklarını ifade etti.

13:35 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, “Rusya Silahlı Kuvvetleri, hedeflerine ulaşana kadar özel askeri operasyona devam edecek” dedi.

13:24 Birleşmiş Milletler, Ukrayna’da 13’ü çocuk en az 136 sivilin yaşamını yitirdiğini, 26’sı çocuk 400 sivilin de yaralandığını duyurdu.

Rusya’nın işgal harekatı sonrasında en az 660 bin kişinin Ukrayna’dan kaçtığı, diğer ülkelerin vatandaşı 470 binden fazla kişinin mahsur kaldığı bildirildi.

Fotoğraf: AA

12:58 Rus ordusu, Harkov’daki (üstte) valilik binasını füzeyle vurdu.

12:25 YouTube, Rus devletinin yayın organları RT ve Sputnik’in kanallarını Avrupa’da engelleyeceğini duyurdu.

9:43 Ukrayna’nın Sumy bölgesinin valisi Dmytro Zhyvytskyy, Rusya’nın Ukrayna’nın kuzey doğusundaki Okhtyrka kentinde bulunan askeri üsse düzenlediği saldırı sonrasında 70’ten fazla Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

07:19 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna’ya gitmek isteyen yabancı gönüllü savaşçılara vizeyi kaldıran kararı imzaladı.

Kararda şöyle dendi: “1 Mart’tan itibaren, sıkıyönetim dönemi için geçici olmak üzere, Ukrayna Uluslararası Lejyon birliğine katılmak isteyen yabancılar için ülkeye vizesiz giriş rejimi getirilmiştir.”

02:00 Kremlin, Putin’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron‘la görüşmesinde Ukrayna’da ‘çözüm’ için şartlarını sıraladığını aktardı: Ukrayna’nın tarafsız kalması, nazilerden arındırılması, silahsızlandırılması ve Rusya’nın Kırım’ı ilhakının tanınması.

Zelenski: Rusya ekonomik olarak yok edilmeli

01:00 Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya ile müzakereler sürerken aynı anda Ukrayna’nın bombalandığını belirtti.

Ukrayna ve Rusya heyetleri dün Belarus sınırında bir araya gelmiş, sonuca varılamayan görüşmelerin sürdürülmesine karar verilmişti.

“Henüz bizim istediğimiz bir sonuç yok” diyen Ukrayna lideri şu bilgileri aktardı: “Rusya kendi pozisyonunu açıkladı. Savaşı bitirmek için bizden karşı maddeler duydular. Bazı sinyaller aldık. Heyetimiz Kiev’e döndüğünde analizler yapacağız ve ikinci tur müzakerelerin nasıl yürütüleceğine karar vereceğiz.”

Zelenski ayrıca şunları söyledi: “Rus güçleri Harkiv’i roketlerle yoğun biçimde bombalıyor. Bu, açıkça savaş suçudur. Rusya ekonomik olarak yok edilmeli, insanlık kendini savunmasını bildiğini göstermeli. Sivillere saldıran bir ülke Birleşmiş Milletler üyesi olamaz. Rus roketleri, uçakları ve helikopterlerine dünyadaki bütün limanlar, kanallar ve havaalanları kapatılmalı. Rusya enerji kaynaklarının ihracatından yüz milyarlarca dolar kazanmamalı.“