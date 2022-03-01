Ukrayna’da çatışmanın parçası olmak istemeyen NATO asker göndermeyecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın saldırdığı Ukrayna’da çatışmanın parçası olmayacaklarını, asker göndermeyeceklerini ve Ukrayna hava sahasında NATO uçaklarını uçurmayacaklarını söyledi.

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AA’nın haberine göre Stoltenberg, ABD’ye ait F-15 savaş uçaklarının da konuşlandığı Polonya’daki Lask Hava Üssü’nü ziyaret ederek, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’yla ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna’yla dayanışma içinde olduklarını, Rusya’nın bu ülkeye saldırısı nedeniyle sadece Rusya’yı değil Belarus’u da yardım ettiği için sorumlu tutacaklarını aktaran Stoltenberg, Ukrayna’nın NATO’dan istediği uçakların gönderilip gönderilmediği ve NATO üslerinin bu ülkeye açılıp açılmayacağı sorularını şöyle yanıtladı:

“NATO müttefikleri çeşitli askeri destekler veriyor. Bunlar arasında anti tank silahları, hava savunma sistemleri ve diğer askeri ekipmanların yanısıra insani yardımlar ve mali destek bulunuyor. Ancak NATO çatışmanın parçası olmayacak. NATO, Ukrayna’ya asker göndermeyecek veya Ukrayna hava sahasında uçak uçurmayacak.”

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise ülkesinin Ukrayna’ya savaş uçağı göndermediğini belirterek, “Çünkü böyle bir şey Ukrayna’daki çatışmaya askeri müdahale anlamına gelir. Biz bu çatışmaya katılmıyoruz. NATO, bu çatışmanın parçası değildir. Ukrayna’ya insani yardım yapıyoruz ancak Ukrayna hava sahasına savaş uçağı göndermiyoruz” dedi.