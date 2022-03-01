Rusya’nın yalnızlığı artıyor: Yaptırımlardan sonra Batılı şirketler bir bir çekiliyor

Rusya, geçen hafta başlayan Ukrayna işgalini durdurmaya dair hiçbir belirti göstermezken, ülkenin uluslararası düzeyde maruz kaldığı izolasyon da kuvvetlendi.

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Ukrayna’da devam eden şiddetli çatışmalar ve Rus bombardımanı onlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açarken, yerinden edilen Ukraynalılarla ilgili kriz de devam etti.

Uzmanlarsa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in beklediği erken zaferlerin elde edilemediğini düşünüyor.

Ukrayna’yla Rusya arasında dün düzenlenen ateşkes görüşmelerindeyse ilerleme sağlanamadı. Müzakereciler yeni bir görüşmeye dair açıklama yapmadı.

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’da iki devlet arasında görülen en büyük saldırı olarak nitelenen işgal nedeniyle Rusya’yı ekonomik olarak cezalandırmanın yollarını arayan ABD ve müttefikleri, Putin’in kendisi de dahil Rusya’nın önde gelen şirketlerine, oligarklarına ve yetkililerine yaptırımlar uygulamaya başladı.

Ancak ABD, dünyanın nükleer güce sahip iki büyük ülkesi arasında gerilimin tırmanmasından çekinerek, Ukrayna’nın talep ettiği şekilde asker göndermeyi veya Ukrayna hava sahasını uçuşa yasak bölge haline getirmeyi kabul etmedi.

ABD ve müttefikleri bunun yerine, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin başkentin tehdit altında olduğu uyarısında bulunmasının ardından başkent Kiev’e askeri yardım göndermeyi taahhüt etti.

ABD dün Rusya Merkez Bankası’na ve ülkenin diğer servet kaynaklarına yeni yaptırımlar uyguladı ve hafta sonu bazı Rus bankaları uluslararası SWIFT ödeme sisteminden çıkarıldı.

Batılı şirketler çekiliyor

BP ve Shell gibi enerji şirketlerinin öncülüğünde Rusya’dan çekilen Batılı şirketlerin sayısının artması bekleniyor.

Shell, BP ve Norveçli Equinor şirketleri, Rusya’dan çekileceklerini açıklarken, ExxonMobil ve TotalEnergies gibi Rus petrol ve doğalgaz projelerinde hisse sahibi diğer Batılı şirketler üzerinde çekilmeleri için baskı oluştu.

Önde gelen bankalar, hava yolları ve otomotiv üreticisi şirketler Rusya’ya ürün göndermeyi durdurdu, ortaklıklarını sonlandırdı ve Rusya’nın eylemlerini kabul edilemez olarak nitelendirdi. Birçok şirket de bu konuda eyleme geçmeyi değerlendirdiğini belirtti.

Mastercard, Rusya’ya yaptırımlar nedeniyle birçok finans kuruluşunu ödeme ağından çıkardığını açıkladı.

Rusya’da büyük ölçüde faaliyet gösteren bazı Batılı şirketlerinse şimdiden hisseleri düştü. Finlandiya’nın Finnair havayolu şirketi, hava sahalarının kapatılması nedeniyle 2022 görünümünü geri çekmesinin ardından piyasa değerinin beşte birini kaybetti.

Havayolları, AB ve Rusya’nın hava sahalarını kapatmalarının ardından doğu-batı uçuş koridorlarında uzun süreli sorunlarla karşı karşıya kalacaklarını tahmin ediyor.

Beyaz Saray henüz hava sahasını Rusya uçaklarına kapatmaya karar vermemişse de, Beyaz Saray basın sözcüsü Jen Psaki dün gazetecilere “ABD havayollarının Asya’ya ve diğer bölgelere düzenlediği uçuşlarda Rusya üzerinden geçtiği çok sayıda uçuş var. Birçok faktörü hesaba katıyoruz” dedi.