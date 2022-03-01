Kiev’e yönelen 64 km’lik Rus konvoyunun yeni görüntüleri

ABD merkezli Maxar Technologies şirketi, ellerindeki yeni uydu görüntülerine göre Ukrayna’yı işgal etmeye başlayan Rusya’nın askeri konvoyunun uzunluğunun 64 km’den fazla olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Maxar

Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, altıncı gününde devam ediyor. Kiev’i işgal etme yolundaki Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun gösterdiği dirençle karşı karşıyken diğer yandan da Batılı ülkelerden yaptırım hamleleri geliyor.

Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e askeri sevkiyatının uydu görüntüleri de medyaya sızmaya devam ediyor.

Daha önce Rus konvoyunun uzunluğunun 27 km olduğunu açıklayan Maxar uydu şirketi, Kiev yakınlarına ulaşan Rus askeri konvoyunun aslında daha uzun olduğunu bildirdi. Şirket zırhlı araçlar, tanklar, çekili toplar ve diğer askeri araçlardan oluşan konvoyun uzunluğunun 64 km’den uzun olduğunu açıkladı.

Gün içerisinde elde ettiği yeni görüntüleri servis eden şirket, konvoyun Kiev’e 43 km mesafedeki Antonov Hava Üssü’nden Ukrayna’nın Prisbyrsk kentinin kuzeyine kadar uzandığını kaydetti.

Şirket, Ivankiv’in kuzey ve kuzeybatısında, konvoyun seyahat ettiği yolların yakınında çok sayıda ev ve yapıdan dumanlar yükseldiğinin görüldüğünü ancak buna neden olan şeyin belli olmadığını söyledi.