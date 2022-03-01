Zelenski AP’ye seslendi: Bizi yalnız bırakmayın, yaşam ölümü mağlup etsin

Ülkesi Rusya’nın işgali altında olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) özel oturumuna video konferansla bağlanarak bulundukları durumu, mücadelelerini anlattı ve destek istedi.

Bu sabah Ukrayna’nın ikinci kenti Harkov’a iki füze düştüğünü, onlarca insanın öldüğünü ve yaralandığını anlatan Zelenski şöyle devam etti: “Harkov’da çok sayıda Rus var, 20’den fazla üniversite ve öğrenci var. Buradaki gençlerin güzel kutlamalar yaptığı bir Özgürlük Meydanı var. Avrupa’nın en güzel meydanlarından biri. İşte özgürlüğün bedeli bizim için. Ancak savaşmaya devam ediyoruz. Kimse özgürlüğümüze göz dikemeyecek. Tüm alanlarda mücadeleye devam edeceğiz. Artık tüm meydanlarımızın adı Özgürlük Meydanı olacak.”

Rusya’nın saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin de öldüğünü ve bu konuyla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin soruşturma başlatacağını söyleyen Ukrayna devlet başkanı, çocuk ölümlerine şu sözlerle isyan etti: “Dün 16 çocuk öldürüldü. Putin bunun askeri operasyon olduğunu, altyapının vurulduğunu söylüyor. Peki çocuklarımız nasıl bir operasyonun parçası oldu?”

AP üyeleri Zelenski’yi ayakta alkışladı.

‘Hakları ve özgürlükleri için savaşmaya devam ettiklerini, hayatta kalmak için mücadeleye devam ettiklerini’ vurgulayan Zelenski, Avrupa Birliği üyeliği konusundaki isteğini de dile getirerek destek istedi: “Herkese kim olduğumuzu gösteriyoruz. Avrupa Birliği bizimle çok daha güçlü hale gelecek. Avrupa Ukrayna’yı tercih etti. Biz de bu amaç doğrultusunda hareket ediyoruz. Ben de sizden bugün bunu duymak istiyorum. Ukrayna AB’yi tercih ediyor, AB’nin bir parçası olmak istiyor.

Askeri düzeyde sizlerle aynı durumda olduğumuzu gösteriyoruz. Siz de bizim yanımıza olduğunuzu gösterin. Avrupalı olduğunuzu gösterin. Bizi yalnız bırakmayın. O noktadan sonra yaşam ölümü, ışık karanlığı mağlup edecektir. Yaşasın Ukrayna.”

AP üyeleri Zelenski’yi ayakta alkışladı.