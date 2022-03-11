Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | RIA: Rus yanlısı ayrılıkçılar stratejik kenti ele geçirdi

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgali 16’ncı gününde.

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9:50 Rusya saldırısı altındaki Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, halk siper, barikat ve hendekler kazarak önlem almaya çalışıyor.

Fotoğraflar: AA

9:11 RIA haber ajansında yer alan ve Rusya Savunma Bakanlığı’nın kaynak gösterildiği haberde, Rusya’nın desteklediği ayrılıkçı güçlerin kuşatma altındaki Azak Denizi’nde limanı olan Mariupol kentinin kuzeyindeki Volnovakha kentini ele geçirdiği bildirildi.

Mariupol’a geçit olarak görülen Volnovakha kenti stratejik olarak önem taşıyor.

6:54 Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna’nın üyelik başvurusunun Avrupa Komisyonu’nca incelenmesini istediklerini, bunu beklerken ülkenin Avrupa yolunu izlemesini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

4:34 ABD’li 42 Cumhuriyetçi senatör, Başkan Joe Biden’a bir mektup göndererek, Polonya ve diğer NATO ülkeleriyle işbirliği yaparak Ukrayna’ya savaş uçağı gönderme çağrısı yaptı.

3:59 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin ekonomi danışmanı Oleg Ustenko, Rusya ile savaş nedeniyle 100 milyar dolar değerinde kayıplarının olduğunu bildirdi.

3:51 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusuyla savaşın devam ettiği kentlerinden son iki günde yaklaşık 100 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi.

1:47 Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, 200 binden Ukrayna vatandaşının, ülkesini korumak için Avrupa’dan döndüğünü bildirdi.

1:01 ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Belarus’tan Ukrayna topraklarına giren ve başkent Kiev’in kuzeyinde çeşitli nedenlerle yavaşlayan Rus güçlerinin gün içinde şehrin 15 kilometre yakınına kadar geldiğini açıkladı.