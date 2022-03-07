Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | Rusya dört kentte insani koridor açacak

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde 12’inci güne girildi.

Rusya askerleri başkent Kiev’in kapısına dayandı. Ukrayna güçleriyse başkentte savaş hazırlıklarına devam ediyor.

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7 Mart

Fotoğraf: AA

8:38 Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun başkent Kiev dahil Ukrayna’nın bazı kentlerinde saat 10:00’dan itibaren askeri operasyonlara ara vereceğini ve insani koridor oluşturacağını açıkladı.

Bakanlığın Interfax’taki açıklamasına göre, kentlerin durumu da göz önüne alınarak Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kişisel isteği üzerine Kiev, Harkiv, Mariupol ve Sumi kentlerinde insani yardım koridorlarının açılacağı belirtildi.

Rusya, geçen hafta Mariupol kenti için tahliye koridoru açılması konusunda Ukrayna’yla mutabakata varmış ancak hafta sonunda devam eden saldırılar nedeniyle kent tahliye edilememişti.

7:00 Rusya’nın, daha önce şehir savaşlarını tecrübe etmiş bazı Suriyeli yabancı savaşçıları Ukrayna’ya savaşmaya götürmek üzere topladığı iddia edildi.

ABD’li Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, adı açıklanmayan üst düzey bazı ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Moskova yönetiminin Ukrayna’daki savaşın gidişatı doğrultusunda yeni yöntemler aradığını yazdı.

2:43 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Luhansk yönündeki çatışmalarda yaklaşık 40 askeriyle 11 askeri aracını kaybettiğini bildirdi.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Luhanks yönünde kendi pozisyonlarını korumaya devam ettiği ve düşmana zarar verdiği kaydedilirken, silahlı kuvvetlerin birkaç başarılı karşı saldırı sonucunda Rus ordusunun yaklaşık 40 askerle 11 askeri aracını kaybettiği belirtildi.

Rus ordusunun esas çabalarını Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirlerini kuşatmaya, Luhansk ve Donetsk bölgelerindeki idari sınırlara ulaşmaya ve geçici olarak işgal edilen Kırım’dan Mariupol-Novoazovsk yönünde karadan bir koridoru oluşturmaya odaklayarak Ukrayna’ya karşı saldırı operasyonunu sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Rus ordusunun başkent Kiev’e saldırmak için güç biriktirmeye geçtiği de kaydedildi.

Ukrayna makamları dün, Ukrayna’yla Rusya arasında 24 Şubat ila 6 Mart’taki savaşta 11 binden fazla Rus askerin hayatını kaybettiğini, 44 uçak, 48 helikopter, 285 tank, 985 zırhlı araç, 109 topçu sistemi, 447 araç, 60 yakıt tankı ve dört insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Fotoğraf: Reuters

1:00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Silahsız insanların bombalanmasını affetmeyeceğiz” dedi.

Zelenski, pazar akşamı yayımladığı video mesajında, “Hava savunmamızın bugün Ohmatdet (hastanesi) üzerinde düşürdüğü füzeyi, silahsız insanların bombalanmasını affetmeyeceğiz. Altyapımızın yıkımını affetmeyeceğiz. Ve Tanrı da affetmeyecek. Bugün değil. Yarın değil. Asla” diye konuştu.

Rusya’nın sadece askeri savunma sanayi işletmelerinin bombalandığıyla ilgili açıklamalarının ‘kasıtlı bir cinayet olduğunu’ kaydeden Zelenski, bu işletmelerin çoğunun on yıllar önce, Sovyetler Birliği döneminde, şehirlerin tam ortasında inşa edildiğini belirtti. Zelenski, “Oralarda binlerce insan çalışıyor. Yüz binlerce kişi yakınlarda yaşıyor. Bu cinayet. Kasıtlı cinayet” ifadesini kullandı.

Batılı liderlerin bu açıklamalara herhangi bir tepki vermediğini vurgulayan Zelenski, “En azından yarın Batı bunu fark edecek, tepki gösterecek ve bir şeyler söyleyecek. Bu saldırıyı kimin hazırladığını tam olarak biliyoruz” dedi.

Zelenski, ayrıca Rusya’nın saldırılarına direnen Harkiv, Çernigiv, Mariupol, Gostomel ve Volnovaha’ya ‘Kahraman Şehir’ unvanının verilmesini, Rus saldırılarına karşı direnen bazı şehirlerin yöneticilerinin de ‘Cesaret’ ve ‘Bogdan Hmelnitski’ nişanlarıyla ödüllendirmesini kararlaştırdığını söyledi.