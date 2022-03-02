Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yedinci gününde öne çıkan gelişmeler

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde bir hafta geride kaldı.

Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.

Günün öne çıkan olayları:

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e saldırılar devam ediyor. Son olarak devlete ait demiryolu şirketi Ukrizaliznitsiya, kentte binlerce kişinin tahliye edildiği güney tren istasyonu yakınlarında bir hava saldırısının olduğunu bildirdi. İstasyon binasında hafif hasar meydana geldiği kaydedilirken can kaybı olup olmadığının henüz bilinmediği aktarıldı.

Rus paraşütçüler, onlarca sivili öldüren veya yaralayan bombardımanların ardından Ukrayna’nın ikinci şehri Harkov’a indi. Yerel yetkililer, dört kişinin daha öldüğünü ve şehrin hala Ukrayna kontrolü altında olduğunu belirtti.

Güney kenti Herson’daki yetkililer, Rusya güçlerinin kenti ele geçirdiğine dair iddiaları yalanlayarak yalnızca liman ve tren istasyonunun düştüğünü bildirdi.

Liman kenti Mariupol’un da Rus birlikleri tarafından kuşatıldığı bildiriliyor. Belediye başkanı, ‘Bombardıman durmadığı için yaralıları sokaklardan, apartmanlardan bile alamıyoruz’ dedi.

Ukrayna acil servisine göre, 350’den fazla Ukraynalı sivil öldü ve 2 binden fazla kişi yaralandı. Ulaşım tesisleri, hastaneler, kreşler ve evler de dahil olmak üzere yüzlerce yapının yıkıldığı belirtildi.

Ukrayna, işgalin ilk altı gününde yaklaşık 7 bin Rus askerinin öldürüldüğünü öne sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı, ise bu sayının 498 olduğunu iddia etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınayan karar tasarısını 5’e karşı 141 oyla kabul etti. Yalnızca Rusya, Belarus, Suriye, Kuzey Kore ve Eritre karşı oy kullandı.

İkinci tur müzakerelerin Perşembe günü başlayacağı bildiriliyor.

Birleşmiş Milletler, yaklaşık 900 bin kişinin ülkedeki yoğun çatışmalardan kaçtığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

23:02 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD’nin, Rus oligarkların yatları, özel jetleri ve diğer tüm mal varlıklarını donduracağını ve ele geçireceğini söyledi. Blinken ayrıca Ukrayna’ya aralarında tanksavar ve uçaksavar silahların da bulunduğu savunma ekipmanlarını ulaştıracaklarını bildirdi.

22:23 Ukrayna’nın başkenti Kiev’de tren istasyonunun yakını vuruldu.

21:32 İngiliz Premier Lig ekibi Chelsea’nin sahibi Roman Abramoviç, kulübü satıp gelirlerini savaş mağdurlarına bağışlayacağını duyurdu.

20:00 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınayan karar tasarısını 5’e karşı 141 oyla kabul etti.

19:56 Rusya Savunma Bakanlığı: Rus askerlerinden 498’i öldü, 1597’si yaralandı.

19:38 Rusya, Ukrayna’yla müzakerelerin 3 Mart’ta sabah Belarus sınırındaki Brest’te gerçekleştirileceğini bildirdi.

19:35 Sahada son durum:

Rus güçleri önemli şehirlere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Rusya, Herson limanının kontrolünü ele geçirdiğini iddia ederken, kentin belediye başkanı bunu yalanladı. Belediye başkan yardımcısı ise bir bölgenin ‘neredeyse tamamen yok edildiğini’ kaydetti. Rusya sınırına yakın Mariupol şehrinde toplu can kaybı korkusu var.

kaydetti. Rusya sınırına yakın Mariupol şehrinde toplu can kaybı korkusu var. Harkov’da, polis karakoluuna ve bir üniversiteye roket saldırısı düzenlendi. Ukrayna ordusu, daha önce Rus paraşütçülerinin şehre indiğini bildirmişti.

Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın işgale başlamasından bu yana 2 binden fazla sivilin öldürüldüğünü söyledi.

18:31 Ukrayna’nın güneydoğusundaki Mariupol kentinin belediye başkanı, son 14 saat içinde yerleşim bölgelerinin Rus güçleri tarafından aralıksız bombalanması sonucu çok sayıda sivilin öldürüldüğünü söyledi.

Vadim Boyçenko Ukrayna’nın 1+1 TV kanalına Rus birliklerinin liman kentinden sivil tahliyeleri durdurarak binlerce kişinin savaştan kaçmasını engellediğini söyledi.

Boyçenko, “Konut altyapısında muazzam bir yıkım oldu, çok sayıda yaralı ve ne yazık ki çok sayıda sivil ölü var” dedi. Belediye başkanı yaşananları ‘soykırım’ olarak niteledi.

Fotoğraf: Reuters

Rus çocuklar savaş karşıtı protestoda gözaltına alındı

17:38 İlkokula giden Rus çocuklar savaş karşıtı protestoda gözaltına alındı. Nobel ödüllü Novaya Gazeta gazetesi tarafından doğrulanan gelişmede çocukların serbest bırakıldığı belirtildi.

В ОВД Пресненское детей и их родителей оставляют на ночь. Полиция задержала их, когда они возлагали цветы у посольства Украины



Фото: фейсбук pic.twitter.com/Wq3trWsjPN — Новая Газета (@novaya_gazeta) March 1, 2022

Ukrayna: 2 binden fazla sivil öldürüldü

16:30 Ukrayna’daki haber sitesi Ukrayinska Pravda, istihbarat birimlerine dayandırdığı haberinde Rusya’nın, 2014’te hükümet karşısı protestolar sonrasında ülkeyi terk etmek zorunda kalan eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç’i başa getirmek istediğini duyurdu. Habaere göre Kremlin, Belarus’un başkenti Minsk’te olan Yanukoviç’i Ukrayna’ya götürebilir veya Ukrayna halkına seslenmesini sağlayabilir.

16:16 Ukrayna Acil Durumlar Servisi, işgalde 2 binden fazla Ukraynalı sivilin öldüğünü duyurdu.

15:50 Birleşmiş Milletler dün itibariyle 874 bin 26 mültecinin Ukrayna’dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu. 24 Şubat’tan 1 Mart’a kadar geçen sürede ülkeyi terk edenlerin yüzde 51,9’u Polonya’ya gitti.

Polonya’ya 453 bin 982, Macaristan’a 116 bin 348, Moldova’ya 79 bin 315, Slovakya’ya 67 bin, Romanya’ya 44 bin 540, Rusya’ya 42 bin 900, Belarus’a 341 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 69 bin 600 mülteci geçti. Bu rakamlara ilave olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat’ta 96 bin kişi de Rusya’ya geçti.

Fotoğraf: Reuters

15:00 Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), Rus ve Belaruslu sporcuların 4-13 Mart’ta düzenlenecek 2022 Pekin Paralimpik Kış Oyunları’na tarafsız statüde katılabileceğini açıkladı.

Olağanüstü toplanan IPC İcra Kurulu, Rus ve Belarus hükümetlerini kınadığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Rus ve Belaruslu sporcular ile yetkililer, organizasyona tarafsız statüde katılabilecek. Paralimpik Bayrak altında yarışacak iki ülkenin sporcularının yer aldığı madalya törenlerinde Paralimpik Marş çalınacak. Üniformalarında Rusya ya da Belarus bayrağını kullanamayacak söz konusu sporcuların dereceleri, madalya tablosunda yer almayacak.”

13:01 Ukrayna’nın başkenti Kiev’in belediye başkanı Vitali Kliçko, Rus birliklerin kente giderek daha fazla yaklaştığını söyledi.

Kliçko, “Hazırlanıyoruz ve Kiev’i savunacağız! Kiev direniyor ve direnecek” dedi.

12:52 Kremlin, Rus yetkililerin Ukrayna’yla görüşmelerin ikinci turuna hazır olduğunu ama Ukraynalı yetkililerin bu görüşmelere katılıp katılmayacağının net olmadığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, görüşmeler konusunda çelişkili bilgilerin olduğunu söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, görüşmelerin devamı için Rusya’nın Ukrayna’daki kentleri bombalamayı durdurması gerektiğini söylemişti.

Fotoğraf: Reuters

12:02 Reuters’a konuşan Ukrayna cumhurbaşkanlığı danışmanı Mikhailo Podolyak, Rusya’yla bir sonraki görüşmenin ne zaman yapılacağına dair istişarenin devam ettiğini ama önce ‘kayda değer bir gündem’ oluşması gerektiğini söyledi.

10:57 Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Rezniko, yurt dışından Stinger ve Javelin roketatarlarını temin etmeye hazırlandıklarını, ayrıca Türkiye’den yeni bir sevkiyatla insansız hava aracı (İHA) temin ettiklerini söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında, birçok Batılı ülke Ukrayna’ya silah yardımı yapacağını açıklamıştı. Rezniko Türkiye’den temin edilen İHA’lar için “Geldiler ve göreve başladılar” dedi.

10:34 Rusya Savunma Bakanlığı, askerlerinin Ukrayna’nın güneyindeki Herson kentini ele geçirdiğini söyledi.

10:11 Rus birlikleri Harkov’a girdi. Harkov belediye başkanı en az 21 kişinin öldüğünü, 112 kişinin de yaralandığını açıkladı.

9:55 Polonya İçişleri Bakanı Yardımcısı Pawel Szefernaker Çarşamba günü özel Radio Zet’e verdiği demeçte, Rus işgalinin başladığı 24 Şubat’tan bu yana 450 binden fazla kişinin Ukrayna’dan Polonya’ya geçiş yaptığını söyledi.

9:03 Birleşmiş Milletler, Rusya’nın geçen hafta perşembe günü başlattığı Ukrayna’nın işgalinde bugüne kadar 13’ü çocuk en az 136 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

5:18 ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle ABD’nin hava sahasını tüm Rus uçaklarına kapattığını duyurdu.

Kanada ve Avrupa ülkeleri de daha önce aynı kararı almıştı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

3:29 Savaş nedeniyle Macaristan’a 105 bin kişinin geçtiği bildirildi.

Polis merkezinin açıklamasında, 24 Şubat-1 Mart tarihlerinde Ukrayna’dan Macaristan’a toplam 105 bin kişinin girdiği kaydedildi.

Ukraynalıların Macaristan’a girişinin devam ettiği belirtilen açıklamaya göre son 24 saatte yaklaşık 10 bin kişi Macaristan’a geçti.

Macaristan hükümeti, ülkeye gelmek isteyen herkesin kabul edileceğini ve hiç kimsenin geri çevrilmeyeceğini açıklamıştı.

2:32 Rusya’da muhalif iki medya kuruluşunun web sitesine, Ukrayna’daki operasyon hakkında ‘yalan bilgi yaydığı’ gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

Rusya başsavcılığı, Ekho Moskvy (Moskova’nın Yankısı) ve Dozhd TV (Yağmur TV) sitelerine erişimin kısıtlanmasını talep etti.

Başsavcılığın açıklamasında, “Söz konusu kuruluşların internet sitelerine aşırılıkçı faaliyet, şiddet, aşırılıkçı eylemler ve şiddet çağrıları yapılmaktadır. Ayrıca (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti ve (sözde) Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin korunması için yapılan özel askeri operasyon çerçevesinde Rus askerlerin eylemlerine yönelik kasıtlı yanlış bilgiler yaymaktadır. Bu taleple Roskomnadzor’a başvuruldu” dendi.

Açıklamadan bir süre sonra kuruluşların siteleri erişilmez oldu.

00:57 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, bazı Rus bankalarının uluslararası para transfer sistemi SWIFT’ten çıkarılması, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu projelerine katılım yasağı ile Rus devlet medya kuruluşları Sputnik ve RT’ye yayın yasağı getirilmesine karar verdi.

00:46 Otomobil şirketi Ford, bir sonraki duyuruya kadar Rusya’daki operasyonlarını askıya alacağını duyurdu.

00:21 Harkov Valisi Oleh Siniehubov, Rus ordusunun kentin valilik binasına düzenlediği füze saldırısında yedi sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

00:19 Google, Rus devlet medya kuruluşu RT’yi haber arama motorundan kaldırdı.

Google’ın küresel ilişkilerden sorumlu başkanı Kent Walker, “Bu olağanüstü krizde, yanlış bilgilerin yayılmasını durdurmak ve çevrimiçi dezenformasyon kampanyalarını bozmak için olağanüstü önlemler alıyoruz” dedi.

00:15 Reuters ve CNN muhabirlerine konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Bugünün krizi çok ciddi, bu bir film değil. Ben ikonik değilim, Ukrayna’nın ikonik olduğunu düşünüyorum” dedi.

Fotoğraf: Reuters / Ümit Bektaş

00:10 Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Rus ve Belaruslu sürücülerin müsabakalarda tarafsız statüde yarışabileceğini açıkladı.

Kıyafet, ekipman ve araçlarda Belarus ile Rusya’nın renk, bayrak ve ulusal sembollerinin kullanılmayacağı belirtilirken milli marşların çalınmayacağı ifade edildi. Rusya ve Belarus’ta FIA organizasyonu düzenlenmeyeceği de bildirildi.

Ayrıca iki ülkenin milli takımlarının müsabakalardan men edildiği, FIA üyelerinin ise geçici olarak görevden alındığı kaydedildi.

00:02 Apple ve Nike şirketleri, Rusya’da internet üzerinden satışlarını durdurdu.

Teknoloji şirketi Apple ve giyim firması Nike’ın internet sitelerine girildiğinde, Rusya’ya yönelik teslimatların artık gerçekleştirilemeyeceğine yönelik uyarı yazısı görülüyor.

00:00 Britanya, hükümeti Rusya’nın Ukrayna’yı işgalindeki rolü nedeniyle Belarus’a yaptırım uyguladığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Liz Truss, yaptırımların kişi ve kuruluşları içereceğini bildirdi.