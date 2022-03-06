Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | Şu ana kadar yaşananlar

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde 11’inci güne girildi.

Rusya askerleri başkent Kiev’in kapısına dayandı. Dün İrpin’e giren Rus askerlerinin kente 7 kilometre mesafede olduğu belirtildi. Hükümet devrilmedi ama yüzlerce kişinin hayatını kaybetti.

Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.

6 Mart

21:49 Şu ana kadar yaşananlar:

Kuşatma altındaki güney kenti Mariupol’den sivilleri tahliye etmeye yönelik ikinci girişim başarısız oldu. Her iki taraf da birbirini ateşkesi bozmakla suçluyor. Kızıl Haç, iki tarafın tahliyenin nasıl gerçekleşeceğine dair ayrıntılar üzerinde anlaşmaya varamadığını söyledi.

İrpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin, Kiev yakınlarındaki çatışmaların sürdüğü İrpin şehrinden yurttaşların tahliyesi sırasında Rusya’nın saldırısı sonucu sekiz kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Markuşin’in aktardığına göre ölenlerin ikisi çocuk.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, Rusya’nın hedeflerine ‘müzakere veya savaş’ yoluyla ulaşacağını söyledi. Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da aşağı yukarı aynı şeyi söylemişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (UNHCR) göre, sadece 10 gün içinde 1,5 milyondan fazla insan Ukrayna’dan kaçtı. Bu sayının çoğunluğunu Polonya’ya giden yaklaşık bir milyon sığınmacı oluşturuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya kuvvetlerinin güneydeki liman kenti Odesa’yı bombalamaya hazırlandığı konusunda uyardı.

Sadece bugün, Rusya genelinde savaş karşıtı protestolarda yaklaşık 3 bin 500 kişi gözaltına alındı. İnsan hakları projesi OVD-Info’ya göre, işgalin başladığı 24 Şubat’tan bu yana toplam 10 bin 946 kişi gözaltına alındı.

Birleşmiş Milletler gözlem heyeti, işgalin başından bu yana Ukrayna’da en az 364 sivilin öldürüldüğünü ve 759 sivilin de yaralandığını doğruladı. Heyet, ‘gerçek sayının muhtemelen daha yüksek olduğunu’ aktardı.

Belediye başkanı: Rusya ordusunun saldırılarında ikisi çocuk sekiz kişi öldü

21:47 Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki çatışmaların sürdüğü İrpin şehrinden yurttaşların tahliyesi sırasında Rusya’nın saldırısı sonucu sekiz kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İrpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin, “Rus işgalciler sivillere ateş açtı. Bir aile öldü. Gözlerimin önünde iki çocuk ve iki kişi yaşamını yitirdi. Bugünkü bombardımanda toplam sekiz sivil yaşamını yitirdi” ifadesini kullandı.

Şehrin bir kısmının Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini de ifade eden Markuşin, buna rağmen şehrin teslim olmadığını ve İrpin’deki çatışmaların devam ettiğini vurguladı.

Markuşin, sivillerin tahliyelerinin yarın da devam edeceğini belirtti.

19:08 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna askeri uçaklarının sınır ülkelerdeki havaalanlarını kullanmasının bu ülkelerin silahlı çatışmaya dahil olması olarak kabul edileceğini bildirdi.

Rusya’daki savaş karşıtı protestolarda yaklaşık 3 bin 500 kişiye gözaltı

18:44 Rus haber ajansı Interfaks’ın İçişleri Bakanlığı’na dayandırdığı haberine göre, bugün Rusya genelinde savaş karşıtı protestolarda yaklaşık 3 bin 500 kişi gözaltına alındı.

İnsan hakları projesi OVD-Info’ya göre, Moskova’nın Ukrayna’yı işgale başlamasından bu yana Rusya’daki savaş karşıtı protestolarda toplam 10 bin 946 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: BBC

18:26 Birleşmiş Milletler gözlem heyeti, işgalin başından bu yana Ukrayna’da en az 364 sivilin öldürüldüğünü ve 759 sivilin de yaralandığını doğruladı. Heyet, ‘gerçek sayının muhtemelen daha yüksek olduğunu’ aktardı.

Fotoğraf: Reuters

Zelenski’den dünya liderlerine: Bize uçak vermezseniz bu ölmemizi istiyorsunuz anlamına gelir

18:08 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medyada yayınladığı videoda dünya liderlerine uçuşa yasak bölge talebini tekrarladı.

Zelenski, şunları kaydetti: “Biz halkız ve bizi korumak sizin insani göreviniz. Bunu yapabilirsiniz. En azından kendimizi koruyabilmemiz için bize uçak vermezseniz, bu tek bir anlama gelir: Siz de bizim yavaşça ölmemizi istiyorsunuz.”

NATO ülkeleri, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturma talebini reddediyor. Zelenski’nin bu talebi, Ukrayna hava sahasında tespit edilen Rus uçaklarıyla doğrudan ilişki kurmayı, gerekirse ateş etmeyi öngörüyor.

17:57 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Türkiye’ye üçüncü ülkelerden gelen Ukraynalı sayısı 20 bini aştı.”

Mariupol’de sivil tahliyeler durdu

16:51 Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Ukrayna’nın Mariupol kentinde sivillerin tahliyelerinin durdurulduğunu bildirdi. Bu sabah ateşkes ilan eden Mariupol’ün kent konseyi, planların iptal edildiğini doğruladı.

Şehirde beş gündür su, elektrik ve gıda tedariği yok.

İrpin’e saldırılarda yıkılan bir köprü. Fotoğraf: Reuters

16:20 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski: “Vinnitsa kentine sekiz füze saldırısı yapıldı, buradaki havalimanı tamamıyla tahrip edildi.”

16:05 Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, “Bu sadece askeri bir operasyon değil ölüm, yıkım ve sefalet eken bir savaş” dedi.

Papa, Vatikan’da Aziz Petrus Meydanı’na bakan çalışma ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duasında, insani yardım koridorlarının güvence altına alınması ve yardımların kuşatma altındaki bölgelere ulaştırılmasının garanti edilmesi çağrısında bulundu.

Silahlı saldırının sona ermesi, müzakerelerin ve sağduyunun hakim olması ve uluslararası hukuka saygı duyulması temennisini dile getiren Papa, “Papalık, kendisini barışın hizmetine sunmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Bugünlerde iki kardinal, halka yardım etmek için Ukrayna’ya gitti. Savaş bir çılgınlık, durdurun lütfen” dedi.

15:30 Ukrayna Başbakan Yardımcısı Olha Stefanişina Rusya’nın sivilleri vurduğunu, vurulan hedeflerin arasında hastanelerin, okulların, yuvaların olduğunu açıkladı. Stefanişina, Rusya’nın Ukrayna ordusunun güçlü direnişine sivilleri hedef alarak yanıt verdiğini söyledi; havadan ve karadan ‘terörist planı’ uygulamakla suçladı.

Fotoğraf: BBC

Dünya Sağlık Örgütü’nden de sağlık kurumlarına yönelik saldırılarda ölenlerin ve yaralıların bulunduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler gözlemcileri dün, işgalin başladığı 24 Şubat’tan beri 351 sivilin hayatını kaybettiğini, ‘gerçek sayının daha yüksek olabileceğini’ açıklamıştı.

14:45 Rusya’da döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalar vatandaşların yurt dışına para transferine aylık 5 bin dolar sınırı getirildi.

12:45 Mariupol kent konseyi, bugün insani yardım koridoru üzerinden kentten sivilleri tahliye etmeye başlayacaklarını duyurdu. Açıklamaya göre yerel saatle 12:00-21:00 arasında bölgede ateşkes rejimi uygulanacak.

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi’yle işbirliğinde yapılacak tahliyelerin belediye otobüsleriyle şehrin üç noktasından yapılacağı kaydedilen açıklamada, “Özel araçlarıyla şehirden ayrılmak isteyenler tahliye konvoyunu arkadan takip edebilir. Sahiplerinden araçlarını mümkün olduğunca fazla kişiyle doldurmasını rica edeceğiz” dendi.

Ukraynalı yetkililer, dün, Rus tarafının ateşkes ihlali nedeniyle Mariupol ve Volnovaha kentlerinden tahliyelerin durdurulduğunu açıklamıştı.

12:00 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da toplam 2 bin 203 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Bunların arasında Ukrayna ordusuna ait 76 komuta ve iletişim merkezi, 111 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 71 radar istasyonu bulunuyor. Ayrıca yerde 69 ve havada 24 uçak, 778 tank ve çeşitli zırhlı araç, 77 çok namlulu roketatar, 279 havan topçusu, 553 özel askeri araç ve 62 insansız hava aracı (İHA) yok edildi” dedi.

Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas’taki ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna’nın Rubtsı, Karpovka, Makiivka’nın yanı sıra Nobolobovka, Lipovoye, Sredneye, Zelena Dolina, Zakoblkovka, Peredove, Karyernoye ve Rivnopil yerleşim birimlerini kontrol altına aldığını söyleyen Konaşenkov, askeri güçlerin Mariupol kentinin kuzey ve kuzeybatı tarafından ilerlemeye devam ettiğini aktardı.

11:27: Rus lider Vladimir Putin yakınlığıyla bilinen ve Ukrayna’ya çok sayıda asker gönderen Çeçen lider Ramazan Kadirov, sosyal medya üzerinden Ukrayna lideri Zelenskiy’i tehdit etti. Kadirov’un paylaşımı şöyle: “Gerçekten korkuyla yaşayarak hayatının sonuna kadar Saakaşvili’nin (Gürcistan’ın eski lideri) izinden gitmek istiyor musun? Bu senin için en iyi seçenek olmaz, değil mi. Şansını çok zorlama. Ben seni bir başkan olarak görmüyorum ve o şekilde hitap etmiyorum. Yasalara göre Viktor Yanukoviç (2014’teki devrimde görevden alınan devlet başkanı) halen Ukrayna’nın lideri. Görevini ona ve ve kaderine razı ol.”

11:10 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta 11 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamaya göre 11 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti, 44 uçak, 48 helikopter, 285 tank, 985 zırhlı araç, 109 topçu sistemi, 447 araç, 60 yakıt tankı ve dört insansız hava aracının etkisiz hale getirildi.

10:15 Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü (GTSOU), altı bölgedeki 16 doğalgaz dağıtım istasyonunu kapatmak zorunda kaldıklarını bildirdi. GTSOU’nun açıklamasında, Rusya’nın saldırıları nedeniyle Kiev, Harkov, Mıkolayiv, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk şehirlerinde 16 doğal gaz dağıtım istasyonunun kapatıldığı belirtildi.

09:17 ABD merkezli finansal hizmet şirketleri Visa ve Mastercard, Rusya’daki operasyonlarını askıya aldı.

08:00 ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna’daki son durumu telefonda görüştü.

Beyaz Saray’dan yazılı açıklamasında, Biden yönetiminin Ukrayna’ya güvenlik, insani ve ekonomik yardımı artırdığı ve ek finansman sağlamak için Kongre’yle yakın şekilde çalıştığı vurgulandı. İki başkanın ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden müzakereleri de ele aldığı bildirildi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 10’uncu günü